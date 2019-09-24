Курс фунта получил поддержку после решения суда - Forexite

Курс фунта получил некоторую поддержку после того, как Верховный суд Великобритании объявил сегодня о том, что решение премьер-министра страны Джонсона приостановить сессию нижней палаты парламента на пять недель является незаконным, отмечается в комментарии Forexite. После решения суда спикер Палаты общин Берков заявил, что сессия Палаты возобновится завтра в 10:30 GMT.

"Курс фунта получил некоторую поддержку на фоне этих событий, поскольку большинство в парламенте выступает против Брексита без договора и, таким образом, растет вероятность очередного продления срока переходного периода для Брексита. Курс фунт/доллар вырос на 70 пунктов до отметки 1,2487. Курс евро/фунт опустился на 45 пунктов до 0,8806", - указывают аналитики Forexite.