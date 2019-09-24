До конца осени рубль может сохранить определённую часть своей стабильности - БКС

До конца осени рубль может сохранить определённую часть своей стабильности, однако в завершении года сезонная склонность к ослаблению российской валюты может взять верх, и курс рубля в этом случае скорректируется, говорится в комментарии "БКС Премьер".

Рубль получает традиционную поддержку налогового периода, а также стабилизирующее воздействие со стороны повышенной ценовой конъюнктуры нефтяных цен. В текущих реалиях, когда "силы Запада" сосредоточены на Иране, риски быстрой активизации санкционной риторики в отношении РФ, по оценкам инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, находятся на умеренных уровнях. Данный формат поддерживает иностранный спрос на российские активы в плоскости суверенного долга и также оказывает поддержку курсу рубля.

Наблюдаемое снижение цен на нефть не повлияло на укрепление рубля, так как в условиях действия бюджетного правила рубль в целом весьма инертно воспринимает колебания ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Восстановление повышенной корреляции нефти и рубля может наблюдаться в случае, если нефтяные цены продемонстрируют снижение к отметкам $55 и ниже или рост до уровней $70-75, полагает А. Бахтин.

Очередной набор слабых данных по крупнейшим экономикам ЕС и заявления "уходящего" главы ЕЦБ стали основными факторами укрепления рубля к евровалюте. Опубликованные данные PMI в сфере услуг в Германии и Франции в сентябре продемонстрировали снижение до 52,5 и 51,6 пунктов соответственно. На фоне продолжающегося снижения производственного PMI в этих странах (в Германии производственный PMI находится глубоко под отметкой в 50 пунктов, во Франции показатель балансирует вблизи этого уровня) композитный PMI в Германии "ушел" ниже 50 пунктов, а французский продолжил движение к данному рубежу.

Набор такой статистики является отражением продолжающегося процесса замедления роста данных европейских экономик и, более того, их близости к "соскальзыванию" в полноценную рецессию. В то же время Драги в очередной раз подтвердил вектор европейской монетарной политики, в рамках которого регулятор будет использовать весь набор стимулирующих монетарных инструментов на любом необходимом временном горизонте. Таким образом, очередные сигналы слабости европейской экономики вкупе с высокой монетарной мягкостью способствуют ослаблению курса евро к другим валютам.

"На наш взгляд, до конца осени рубль может сохранить определённую часть своей стабильности, реализовывая движение в диапазоне 63-66 к доллару и к евро в коридоре 68,5-72,5. Однако в завершении года сезонная склонность к ослаблению российской валюты может взять верх, и курс рубля в этом случае скорректируется, по нашим ожиданиям, до отметок 67,5 (плюс/минус 1 рубль) за доллар и к евро в диапазоне 70-73,5", - заключает специалист "БКС Премьер".