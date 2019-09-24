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24 сентября 2019 года 15:38

Рубль днем укрепляется к доллару и евро на спросе на рублевую ликвидность под сентябрьские налоги

Москва. 24 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу компаний-экспортеров на рублевую ликвидность для выплаты налогов в сентябре.

Курс доллара США составил 63,67 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,04 руб./EUR1, подешевев на 12,75 копейки (ранее евро опускался ниже 70 руб./EUR1 впервые с 25 июля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,09 копейки - до 66,53 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 сентября на 23,93 копейки, до 63,706 руб./$1, и уменьшил курс евро на 25,66 копейки, до 70,0193 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат сентября (в среду, 25 сентября, в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы суммарным объемом более 1,1 трлн рублей).

В то же время основное внимание участников рынка сосредоточено на новостях, касающихся торговых отношений США и Китая. Глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что торговые переговоры с вице-премьером Китая Лю Хэ состоятся в Вашингтоне на неделе, начинающейся с 7 октября. Мнучин в позитивном ключе отозвался о возобновлении Китаем покупок сельскохозяйственной продукции, но отметил, что в дискуссии "самый важный вопрос - интеллектуальная собственность".

Тем временем правительство Китая дало ряду государственных и частных компаний новые разрешения на покупки соевых бобов в США без обложения их пошлинами, введенными в ответ на американские тарифы, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Послабления предоставлены после консультаций на рабочем уровне, состоявшихся между представителями двух сторон в США на прошлой неделе, и в преддверии торговых переговоров на высшем уровне в следующем месяце.

Как подчеркнул аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, рынки продолжают пристально следить за торговыми отношениями США и Китая. "Как мы отмечали ранее, на наш взгляд, пока нет никаких оснований считать, что стороны близки к консенсусу в этом вопросе, однако временное перемирие сторон на фоне увеличения покупок сельскохозяйственной продукции Китаем в обмен на отсутствие новых импортных пошлин и послабления для Huawei возможно", - отметил Поддубский.

Трейдеры также оценивали выступление главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда, который сказал, что на данный момент не знает, выступят ли его коллеги за то, чтобы продолжать снижать ставку, или нет, однако решения, принятые Федеральной резервной системой (ФРС) на сентябрьском заседании, уже стали дополнительным стимулом для экономики. ФРС понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом Баллард выступал за более существенное снижение - на 0,5 процентного пункта. Рынки в целом ожидают, что ФРС вновь снизит ставку, однако американский ЦБ не дает явных сигналов относительно планируемых в дальнейшем мер.

Статданные, обнародованные во вторник, зафиксировали некоторое улучшение деловых настроений в Германии в сентябре. В то же время, опубликованные в понедельник данные компании IHS Markit указали на падение сентябрьского промышленного PMI в Германии до минимума с середины 2009 года.

"Рубль укрепляет свои позиции на фоне ожиданий дальнейшего смягчения политики ФРС и ЕЦБ. Данные в Европе продолжают ухудшаться, а в США не отличаются стабильностью, что может потребовать новых стимулирующих мер, которые ещё больше размоют ценность соответствующих валют. Плюс к этому пик налоговых платежей приходится на среду, а в среду также проводятся аукционы ОФЗ. Соответственно, укрепление рубля может продлиться до среды и быть довольно существенным. В этой связи нефть будет иметь ограниченное влияние на отечественную валюту", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Потенциал укрепления рубля в паре с евро сохраняется. Сегодня поводом для этого может стать публикация индекса деловых ожиданий и настроений от IFO по Германии, которая вряд ли порадует рынки с учетом тех негативных данных, которые были опубликованы накануне. Кроме того, в ближайшие недели на рынке, вероятно, начнут формироваться ожидания запуска более активной программы монетарного стимулирования от ЕЦБ, например, в форме наращивания ежемесячных объемов покупок активов (текущий объем - 20 млрд евро в месяц). Это традиционно оказывает давление на европейскую валюту", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник перешли к снижению на новостях о том, что Саудовская Аравия продолжает восстанавливать производство, которому был нанесен урон из-за атак беспилотников. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 1,24% - до $63,97 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снижаются на 0,97% - до $58,07 за баррель.

Саудовская Аравия сумела возобновить работу на основной части нефтяных мощностей, пострадавших в результате нападения дронов. По словам аналитиков AxiTrader, нефтяной рынок, скорее всего, продолжит следить за ситуацией в королевстве и геополитическими рисками на Ближнем Востоке в целом. Опубликованные в понедельник слабые данные о состоянии промышленности и сферы услуг Европы (индексы PMI) также могут вызвать беспокойство инвесторов относительно объемов спроса на нефть, что может еще больше снизить цены на нефть.

В среду министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти в стране. Согласно среднему прогнозу опрошенных S&P Global Platts экспертов, на прошлой неделе они сократились на 190 тыс. баррелей. Если ожидания оправдаются, сокращение запасов произойдет по итогам пятой недели из последних шести.

Банк России во вторник, 24 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 180 млрд рублей (при лимите 2 трлн 180 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 438 млрд рублей) в среднем по ставке 6,96% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 17 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 688,5 млрд рублей (при лимите 2,87 трлн рублей и общем спросе 2 трлн 688,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,97% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка повысились во вторник перед пиком налоговых выплат сентября. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 7,02% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,09% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также повысились на 1 б.п. - до 7,13% и 7,24% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 7,31% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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