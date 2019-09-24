Германия, вероятнее всего, в III кв. 2019 года вступит в рецессию - Альфа-банк

Вышедший во вторник индекс делового климата IFO, хотя и вырос на небольшую величину (+0,3 пункта), по-прежнему остается на очень низких уровнях. Сам индекс состоит из двух компонент - текущей ситуации и ожиданий, которые упали до самого низкого уровня за 10-тилетие. Это, вместе с провальными PMI (PMI еврозоны опустился до минимума более чем за шесть лет, а PMI Германии - за семь), может говорить о том, что 4-ая по величине экономика мира, вероятнее всего, в III кв. 2019 года вступит в рецессию, сообщается в комментарии Альфа-банка.

Затянувшаяся слабость экономики Германии ставит под сомнение эффективность запуска новой программы количественного смягчения, подталкивая руководство блока выработать новые подходы поддержки экономики, такие как налоговое стимулирование, отмечает старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова. В частности, будущая глава ЕЦБ г-жа Лагард, которая должна возглавить ЕЦБ 1 ноября, уже намекнула, что богатые экономики, такие как Германия и Нидерланды, имеющие возможность использовать доступное им фискальное пространство, должны тратить на улучшение своей инфраструктуры.

Еврозона пока не имеет общего бюджетного инструмента для кризисных времен (объединение денег в ЕЦБ, чтобы помочь проблемным экономикам) в связи разногласиями между странами блока. Чиновники Еврокомиссии также изучают способы пересмотра бюджетных правил "Пакта о стабильности и росте ЕС", которые подвергаются критике за чрезмерную сложность и принуждение борющихся экономик к жесткой экономии.

Сильное снижение предварительных PMI может стать триггером для распродажи на фондовом рынке Старого Света и вызвать рост доходностей "периферийных" стран Еврозоны.

Депозитная ставка, устанавливаемая ЕЦБ, ушла в отрицательную территорию в середине 2014 г., таким образом, переход ставки в негативную зону имеет место быть уже более пять лет, что еще раз подчеркивает неэффективность проводимой ДКП в текущей парадигме. Многие критики такой политики, например, Клаас Кнот, глава ЦБ Дании, называют сложившуюся ситуацию с рекордно низкими ставками "квази-постоянной", отмечает специалист Альфа-банка.