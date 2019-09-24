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Главная / Мнения аналитиков / Минфин РФ в среду, скорее всего, разместит ОФЗ 24020 либо сами по себе, либо в комбинации с выпуском с фиксированным купоном - "Уралсиб"
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24 сентября 2019 года 12:51
Минфин РФ в среду, скорее всего, разместит ОФЗ 24020 либо сами по себе, либо в комбинации с выпуском с фиксированным купоном - "Уралсиб"
В эту среду будут предложены ОФЗ 24020 либо сами по себе, либо в комбинации с выпуском с фиксированным купоном, например, с шестилетними ОФЗ 26229, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Во вторник Минфин объявит параметры предстоящего аукциона, который станет последним в третьем квартале. Для выполнения квартального плана объемом 300 млрд руб. финансовому ведомству нужно занять почти 70 млрд руб. На взгляд аналитика "Уралсиба" Ольги Стериной, такой объем посилен лишь в случае, если инвесторам будет предложен новый флоатер, на бумаги с постоянным купоном необходимый спрос едва ли найдется. "Впрочем, мы сомневаемся, что Минфин решит занять на этой неделе 70 млрд руб., недовыполнение квартального плана выглядит более реалистичным. Так или иначе, мы ждем, что в эту среду будут предложены ОФЗ 24020, либо сами по себе, либо в комбинации с выпуском с фиксированным купоном, например, с шестилетними ОФЗ 26229", - заключает Ольга Стерина.
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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