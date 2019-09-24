Рекомендуем зафиксировать прибыль по ADS Qiwi на новостях о вероятной продаже контрольных долей сооснователями компании - Альфа-банк

Сооснователи QIWI могут продать свои контрольные доли в компании, реакция рынка на эту новость может быть негативной, говорится в обзоре Альфа-банка.

Основатели QIWI Сергей Солонин и Борис Ким могут искать покупателей на контрольные пакеты акций в компании. Если покупатели не будут найдены, С. Солонини и Б. Ким будут рассматривать продажу Рокетбанка или проекта "Совесть", сообщает газета “Коммерсант”, ссылаясь на два неназванных источника.

"О намерении QIWI продать Рокетбанк рынку было известно, и акции компании уже вырастали в цене на фоне этого заявления, при этом новость о потенциальной продаже контрольных пакетов в самой компании оказалась сюрпризом. Мы можем воспринимать факт возобновления дивидендных выплат в 1К19 как косвенное указание на то, что мажоритарные акционеры могли быть заинтересованы в извлечениии денежных средств из своих активов. Хотя вероятность сделки, ее потенциальную структуру и сроки оценивать пока рано, исходя из слухов, мы считаем, что новость сигнализирует о необходимости фиксировать прибыль по акциям компании, которые выросли в цене на 65,5% за последние 6 месяцев. Таким образом, мы ожидаем, что рынок негативно отреагирует на эту новость", - отмечают аналитики Альфа-банка.

Основатели QIWI Сергей Солонин и Борис Ким могут продать свои контрольные доли в компании или отдельно Рокетбанк или проект "Совесть". С. Солонину и Б. Киму принадлежит 21% акций (экономическая доля) и 69% голосующих акций. Источник указывает на то, что решение продать компанию было принято полгода назад. Как сообщается, сооснователи компании подготовили презентацию для инвесторов, а также привлекли консультантов. Если сооснователи компании не найдут покупателей на контрольный пакет, они рассмотрят продажу отдельных активов. Так, другие источники указывают на то, что QIWI ищет покупателей на Рокетбанк (о своем намерении продать этот актив компания объявила в момент публикации финансовых результатов за 2К19) и проект "Совесть". Источники из “Коммерсанта” называют в качестве потенциального покупателя Рокетбанка компанию Beeline. Оба проекта ("Совесть" и Рокетбанк) – являются убыточными, в 1П19 совокупный убыток по двум проектам составил 2 млрд руб., обращают внимание в Альфа-банке.