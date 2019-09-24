Рынок акций РФ после позитивного старта торгов перешел к консолидации, растет АФК "Система"

Москва. 24 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник отыграл подъем внешних фондовых площадок на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и Китая, после чего перешел к консолидации из-за слабости нефти в преддверии восстановления добычи в Саудовской Аравии; растут бумаги АФК "Система" на фоне известий о первых результатах стартовавшего на прошлой неделе buyback.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2783,95 пункта (-0,05%), индекс РТС - 1377,81 пункта (+0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,6%.

Доллар просел до 63,64 рубля (-0,19 рубля).

Подросли акции АФК "Система" (+1,6%, до 12,89 рубля), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%).

"Система-Финанс", дочерняя структура ПАО АФК "Система", выкупила в рамках программы buyback 9 млн 138 тыс. акций корпорации (0,0947% капитала) на сумму 119,9 млн рублей, говорится в сообщении АФК. На прошлой неделе АФК объявила о запуске программы выкупа акций на общую сумму до 3 млрд рублей, при этом выкуп не превысит 300 млн акций. Buyback будет проводиться до 29 февраля 2020 года или до достижения вышеуказанного максимального количества акций, или суммы средств, выделенной на программу, в зависимости от того, какое событие наступит первым.

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%).

Индексы в США накануне не претерпели существенных изменений, инвесторы оценивали статистические данные об активности в промышленном секторе еврозоны, которые оказались существенно хуже прогнозов.

Опубликованные в понедельник данные компании IHS Markit указали на падение промышленного PMI в Германии в сентябре до минимума с середины 2009 года - 41,4 пункта, при прогнозах роста до 44 пунктов с 43,5 пункта в августе.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%) на надеждах, что предстоящие торговые переговоры между США и Китаем принесут позитивные новости.

В Пекине назвали "конструктивными" очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров между Китаем и США на высоком уровне, прошедшие в Вашингтоне 19-20 сентября.

"В Вашингтоне 19 и 20 сентября Китай и США провели консультации на уровне заместителей министров, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических проблем, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского министерства торговли.

Стороны, отмечается в нем, также обсудили вопросы, связанные с проведением в октябре переговоров на высоком уровне, условились поддерживать контакты по "соответствующим проблемам".

Нефть утром во вторник вновь снижается на новостях о том, что Саудовская Аравия продолжает восстанавливать производство, которому был нанесен урон из-за атак беспилотников; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 23 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $64,13 за баррель (-1% и +0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $58,09 за баррель (-0,9% и +1% в понедельник).

Саудовская Аравия сумела возобновить работу на основной части нефтяных мощностей компании Saudi Aramco, пострадавших в результате нападения дронов. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

В среду министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти в стране. Согласно среднему прогнозу опрошенных S&P Global Platts экспертов, на прошлой неделе они сократились на 190 тыс. баррелей. Если ожидания оправдаются, сокращение запасов произойдет по итогам пятой недели из последних шести.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, для снижения рынка акций РФ пока нет никаких поводов, ему пора начинать восстановление после почти недельного падения. Первой целью роста индекса МосБиржи является район чуть выше 2800 пунктов. Акции Сбербанка отталкиваются от поддержки 230 рублей, до ближайшего сопротивления двигаться около 10 рублей. Перепроданы акции "ЛУКОЙЛа" - если их поддержит нефть, то бумаги вновь устремятся в сторону 5500 рублей. В то же время перекуплены акции "Норникеля" (MOEX: GMKN), возможная коррекция в металлах может отправить бумаги в коррекцию.

Рубль укрепляется на поддержке налогового периода. Однако потенциал укрепления не велик: в районе 62,8 руб./$1 располагается минимум этого года, и для его пробития нужны более весомые поводы. Нефть проседает, и пока не прояснится вопрос, насколько быстро Саудовская Аравия оправится от террористической атаки, выходить с покупками на рынок рискованно - если ремонт разрушенных мощностей действительно удастся завершить до конца сентября, то нефть Brent краткосрочно может просесть в район $62. Однако целью для "быков" все же выступает уровень $67 за баррель, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, слабость экономики Германии, неопределенность в экономике США, где корпорации могут показать падение прибыли второй квартал подряд, а также замедление азиатского локомотива в лице Китая не добавляют оптимизма инвесторам. Китай немного снял напряжение с рынка новостями о закупке десяти судов с американской соей, что уже позволило поверить в прогресс торговых переговоров.

Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в причастности к атаке на саудовскую нефтяную инфраструктуру, призвав Тегеран к новым переговорам по вопросам ядерной и ракетной программ, а также проблемам региональной безопасности. Нанесенный урон до сих пор остается загадкой, так как Reuters ссылается на свои источники, которые утверждают, что уже в конце сентября добыча нефти вернется на прежний уровень, а Wall Street Journal пишет о сроках восстановления до нескольких месяцев. Кроме ближневосточного фактора, нефть будет реагировать на статистику по запасам в США, отмечает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, вышедшие накануне данные по европейской экономике вновь оказались разочаровывающими, причем как в разрезе всего ЕС в целом, так и в отношении стран-лидеров региона. Так, индекс в производственном секторе Германии большую часть года находится ниже отметки 50 пунктов, однако в сентябре опустился до 41,4 пункта (минимум с 2009 года).

Вышедшие вечером данные по американской экономике несколько сгладили негатив - показатель в промышленности подрос с 50,3 до 51 пункта, в сфере услуг - с 50,7 до 50,9 пункта. В целом американская экономика по-прежнему в сравнении с европейской чувствует себя лучше, но и здесь заметны признаки замедления. Что касается влияния статистики на рынки, то ухудшение макроданных на данный момент может восприниматься как фактор в пользу продолжения монетарных стимулов со стороны ведущих ЦБ. В то же время заметного влияния на рисковые активы на данный момент, скорее, не оказывается.

Из других тем на рынках инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. Глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что торговые переговоры с вице-премьером Китая Лю Хэ состоятся в Вашингтоне на неделе, начинающейся с 7 октября. Мнучин в позитивном ключе отозвался о возобновлении Китаем покупок сельскохозяйственной продукции, но отметил, что в дискуссии "самый важный вопрос - интеллектуальная собственность". Пока нет никаких оснований считать, что стороны близки к консенсусу в этом вопросе, однако временное перемирие сторон на фоне увеличения покупок сельскохозяйственной продукции Китаем в обмен на отсутствие новых импортных пошлин и послабления для Huawei возможно, считает аналитик.

Сильных внутренних драйверов для российского рынка акций на данный момент не наблюдается, в базовом сценарии можно ориентироваться на консолидацию индекса МосБиржи под отметкой 2800 пунктов, полагает Поддубский.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, оптимизм на рынки вернули очередные позитивные новости по торговой войне: накануне стало известно, что Китай в последнее время осуществил ряд крупных покупок сельскохозяйственной продукции из США, что можно рассматривать в качестве шага к достижению торгового соглашения между двумя странами.

Нефтяные котировки корректируются вниз, оставаясь при этом на комфортных уровнях. Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать повышенный аппетит участников рынка к рисковым активам на фоне потепления в отношениях между США и Китаем. Локальной темой, остающейся в центре внимание участников рынка, являются отношения между США и Ираном, которые заметно обострились после вооруженной атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В понедельник стало известно, что президент США Дональд Трамп не будет встречаться с лидером Ирана на полях Генассамблеи ООН в рамках текущей недели. Таким образом, геополитика по-прежнему позволяет ценам на нефть оставаться заметно выше $60 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+10,9%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+3,4%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+1,9%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+1,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Армада" (MOEX: ARMD) (-6%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,6%), акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 6,627 млрд рублей (из них 2,119 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).