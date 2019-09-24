Росту рубля не стоит доверять - FxPro

Новая неделя может вернуть рубль от сравнительно локальной и позитивной для него темы удорожания нефти к вопросам замедления глобальной экономики. В этих условиях рублю вполне по силам "прощупать" евро ниже 70. Однако вряд ли стоит рассчитывать на существенную прибавку к доллару, сообщается в комментарии FxPro.

Российская валюта по итогам торгов в понедельник прервала укрепление к доллару и остановилась на отметке 63,85.

В то же время евро снижался под тяжестью слабых макроэкономических данных из Германии. Так, производственный PMI - влиятельный индекс деловой активности - провалился до 10-летнего минимума, что отражает вероятное наступление рецессии в производстве страны. В результате EUR/RUB завершила торги на 70,17, отметив самое низкое закрытие с апреля 2018 года.

Тревожную картину дополняет резкое падение экспорта Южной Кореи - региона, который считается хорошим индикатором состояния мировой экономики. И все это вдобавок к отказу китайской делегации посетить американские фермы в рамках встречи по торговому соглашению. Наблюдателям это не понравилось, и они восприняли подобный жест как сигнал пробуксовки в переговорах двух крупнейших мировых экономик.

В этих условиях мировые фондовые индексы испытывают трудности с возвращением к недавно достигнутым максимумам. Кроме того, не праздным становится вопрос: а не слишком ли высоки цены на нефть для текущего состояния мировой экономики?

В настоящий момент котировки "черного золота" искажены сокращением добычи в рамках договора ОПЕК+ и нарастающей геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

Обе проблемы в течение последних лет не только имели место быть, но и успешно решались. Однако сейчас, когда они появились на горизонте разом, можно говорить об особенно сильном негативном влиянии.

"Что все это означает для рубля? Российская валюта в последние месяцы практически не замечает флуктуаций цен на нефть, переключившись на колебания спроса рисковых активов. Так, на прошлой неделе мы наблюдали повышенный спрос на риски, и сейчас, похоже, происходит разворот к осторожности. В этих условиях рублю вполне по силам "прощупать" евро ниже 70. Однако вряд ли стоит рассчитывать на существенную прибавку к доллару. Разве что ситуация на Ближнем Востоке будет быстро выходить из-под контроля, утягивая за собой Brent. Впрочем, сложно поверить в устойчиво дорогой рубль, когда мировая экономика "летит под откос", даже если цены на нефть временно подскочат из-за страхов перед перебоями поставок", - указывают аналитики FxPro.