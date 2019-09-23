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23 сентября 2019 года 19:37

Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром, откат сдерживался ростом Норникеля

Москва. 23 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного снижения вслед за мировыми площадками и на фоне слабости нефти, откат индексов сдерживался подросшими бумагами "Норникеля" на фоне роста цен на металлы.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2785,46 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1373,49 пункта (-0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2%.

Доллар подешевел до 63,89 рубля (-0,12 рубля).

Снизился курс акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4% и -0,8% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%).

Подросли акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Норникеля" (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%).

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником - Осеннее равноденствие; китайский Shanghai Composite снизился на 1%), просела Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,3-1,1%), но в США после негативного начала торгов наметилась стабилизация (индекс S&P 500 отыграл потери и держится на уровне пятницы).

В центре внимания участников рынка остаются торговые переговоры между США и Китаем. В конце прошлой недели стартовал подготовительный раунд американо-китайских переговоров, в ходе двухдневных консультаций стороны должны были подготовить почву для дальнейших переговоров между представителями двух стран на высоком уровне, намеченных на начало октября. В ходе визита китайские представители планировали посетить фермерские хозяйства в штате Монтана, однако этот визит был отменен, что рынки сочли негативным сигналом.

Нефть в понедельник вечером консолидируется после роста из-за усиления напряженности в отношениях США и Ирана после атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 20 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $64,26 за баррель (-0,03% и -0,2% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $58,23 за баррель (+0,2% и -0,2% в пятницу).

Глава МИД Ирана Джавад Зариф на прошлой неделе предупредил о неминуемой полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану. Глава иранского внешнеполитического ведомства назвал выдумкой заявления властей Саудовской Аравии о причастности Ирана к ударам по саудовским объектам нефтяной инфраструктуры.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В пятницу Вашингтон объявил о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций в понедельник продолжил нисходящую коррекцию, начавшуюся на прошлой неделе из-за негативного внешнего фона. На прошлой неделе рынок акций предпринял попытку обновить исторический максимум по индексу МосБиржи, однако сил на подъем выше 2850 пунктов не хватило, после чего по рынку прокатилась волна распродаж. Она привела индекс МосБиржи к поддержке, расположенной на уровне 2780 пунктов (уход ниже этой отметки станет сигналом на углубление коррекции, и тогда следующей поддержкой станет уровень 2740 пунктов), которую "быкам" удалось удержать, что оставляет им шансы на возобновление роста.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, негативное начало недели на рынке акций было определенно слабостью индексов в Азии. Днем ситуация ухудшилась под влиянием статистики из Европы, где промышленность Германии продолжает углублять спад активности. Среди слабых бумаг дня оказались акции "Сургутнефтегаза", на НПЗ которого произошел пожар. Под давлением были бумаги Сбербанка. Между тем Минфин запланировал поступление дивидендов от главного кредитного учреждения страны в объеме 50% от прибыли. Однако сама эта прибыль может существенно замедлить рост в ближайшее время, так как в банке планируют пересмотреть принципы формирования комиссий. Бумагам "Русагро" прогнозируют просадку в связи с запланированным вторичным размещением акций. Однако капитал, который компания сможет получить, будет использоваться для операций слияния и поглощения.

В Европе настроения с самого утра испортил один из крупнейших и старейших туроператоров Thomas Cook, который объявил о ликвидации бизнеса. Далее инвесторы ознакомились со слабой предварительной статистикой по еврозоне. Например, в Германии производственный индекс PMI упал до 41,4 пункта с 43,5 пункта в августе при ожиданиях роста до 44 пунктов.

Поводом для слабости нефти могло послужить сообщение Reuters со ссылкой на свои источники, что Саудовская Аравия планирует полностью восстановить добычу к концу недели. На текущий момент восстановлено уже 75% потерянного объема. Однако риски новых атак сохраняются, так как никаких экстренных мер по повышению защищенности объектов Эр-Рияд не предпринимает. Далее появилась информация из Китая, где опровергли какую-либо значимость раннего завершения визита китайской делегации по закупкам сельскохозяйственной продукции. Стороны продолжают утверждать, что переговоры США-КНР продолжатся в начале октября. Соответственно, на американской сессии настроения могут улучшиться, тем более, если в Германии появятся заявления по поводу стимулирования экономики, считает Кочетков.

Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков связывает рост акций "Норникеля" с подъемом цен на металлы - в частности, палладий обновил исторический максимум. Всего за последний месяц цены на палладий, платину и никель выросли более чем на 11%.

Нефть остается волатильной на фоне разнонаправленного новостного фона. Поддержку котировкам оказывает информация об инициативе Ирана в направлении ослабления напряженности в Персидском заливе. В преддверии отрывающейся на этой неделе Генассамблеи ООН президент Ирана анонсировал план по нормализации ситуации в регионе под названием "Ормузская мирная инициатива", который может найти поддержку у широкого круга стран. В качестве мирного шага также было объявлено о скором освобождении британского танкера Stena Impero, который был арестован еще в июле. Кроме того, сообщения о том, что саудиты могут использовать покупную нефть для выполнения экспортных обязательств, добавляет рынку напряженности, поскольку ранее королевство заявляло о достаточном уровне резервов для обеспечения стабильного уровня поставок.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила обновленный прогноз изменения мирового ВВП. Согласно новым оценкам, рост будет замедляться как в странах с развитой, так и с развивающейся экономикой. Торговые конфликты повышают неопределенность, сдерживают инвестиции, подрывают устойчивость мировых финансовых рынков. Прогноз роста мирового ВВП понижен с 3,2% до 2,9% в 2019 году и с 3,4% до 3,0% - в 2020 году. При этом для России темпы роста ВВП понижены на 0,5 процентного пункта - до 0,9% в 2019 году и до 1,6% в 2020 году, отмечает эксперт.

Аналитики Альфа-банка не ожидают существенного прогресса в переговорном процессе США-КНР до середины октября, когда будут повышены пошлины с 25% до 30% на импортируемые из Китая товары на сумму $250 млрд. Из-за сложности в выработке согласованной позиции между США и Китаем индексы акций могут продолжить снижение во второй половине недели в преддверии начала длительных выходных в Китае. Также давление на индексы может оказать выход слабой макроэкономической статистики как в США, так и в КНР.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-5,7%), ПАО "Армада" (MOEX: ARMD) (-4,7%), "префы" ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-4,2%), акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-3,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+23,7%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+5,4%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,7%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,697 млрд рублей (из них 6,489 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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