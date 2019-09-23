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23 сентября 2019 года 19:30

Рубль вечером укрепляется к доллару и евро благодаря подготовке к налоговым выплатам и возобновившей повышение нефти

Москва. 23 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами сентября и возобновившей небольшое повышение нефти.

Курс доллара США составил 63,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,22 руб./EUR1, подешевев на 34 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,04 копейки - до 66,73 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах перед основными налоговыми выплатами месяца (в среду, 25 сентября, в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы суммарным объемом более 1,1 трлн рублей) и в условиях возобновившей небольшое укрепление нефти. Опережающее снижение пары "евро-рубль" объясняется укреплением доллара на мировом рынке, в том числе к евро, в связи с тем, что инвесторы несколько сократили ожидания продолжения смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США.

Кроме того, давление на евро оказали слабые статданные из Германии. Как сообщалось, индекс менеджеров закупок (PMI) в Германии в сентябре упал до 41,4 пункта, минимального уровня с середины 2009 года, по сравнению с 43,5 пункта в августе.

Инвесторы ждут новостей относительно подготовки торгового соглашения между США и Китаем. Очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров между ними на высоком уровне, прошедшие в Вашингтоне 19-20 сентября, в Пекине назвали "конструктивными". В то же время трейдеры восприняли как негативный сигнал информацию об отмене посещения представителями КНР фермерских хозяйств в американском штате Монтана.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, с начала новой недели рубль демонстрирует стабильность, несмотря на снижение российских фондовых индексов. "Снижается не только российский фондовый рынок, но и ведущие рынки мира. Это связано с отсутствием результатов в торговых переговорах между США и Китаем и усилением опасений среди инвесторов, что до середины октября сторонам не удастся выработать решения, и новые пошлины все же будут введены. На инвесторов также давит тот факт, что в первые десять дней октября Китай уйдет на празднование 70-летия образования КНР. Несмотря на рост геополитических рисков, курс рубля демонстрирует стабильность. Отсутствие определенной динамики его котировок обусловлено в том числе боковым трендом на нефтяном рынке. Нефть марки Brent торгуется вблизи $65 за баррель на ожиданиях восстановления инфраструктуры в Саудовской Аравии", - отметил Союнов.

"В начале недели рубль получал поддержку с внутреннего рынка в виде продаж валютной выручки экспортерами, но при этом встречал сопротивление с внешних рынков, где доллар демонстрировал укрепление, а цены на нефть находились в минусе. К окончанию рабочего дня рубль сохранял лишь символический плюс к доллару, продолжая борьбу вблизи отметки 64 руб./$1. С одной стороны, отечественная валюта пользовалась спросом в рамках подготовки к основным налоговым платежам в среду, с другой стороны - продвижение рубля сдерживалось дальнейшим ростом индекса доллара. Кроме того, котировки нефти в первой половине дня существенно снизились, и хотя в дальнейшем стабилизировались, к окончанию рабочего времени стоимость марки Brent по-прежнему находилась в "красной зоне", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть перешли к росту на торгах в понедельник, трейдеры продолжают оценивать противоречивые сигналы относительно сроков восстановления потерянной добычи Саудовской Аравией. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК поднялась на 0,02% - $64,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,29% - до $58,26 за баррель.

В минувшее воскресенье The Wall Street Journal написала, что государственной нефтедобывающей корпорации Саудовской Аравии Saudi Aramco, возможно, потребуются месяцы вместо обещанных руководством компании 10 недель, чтобы полностью восстановить работу подвергшихся атаке объектов. Позднее Reuters сообщило, что Эр-Рияд, пообещавший полностью восстановить добычу к концу сентября, движется по плану к выполнению своих обещаний.

Как сообщалось, в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 сентября на 9,66 копейки, до 63,9453 руб./$1, и уменьшил курс евро на 32,16 копейки, до 70,2759 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 13,47 копейки по отношению к пятнице и составил 63,9509 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 7,29 копейки и составил 63,9556 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 17,918 млн, из которых $519,631 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 498,287 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 24,71 копейки по отношению к пятнице, до 70,2348 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 22,18 копейки и составил 70,2499 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR603,18 млн, из которых EUR193,963 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR409,217 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,02% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,08% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем и остались на уровнях 7,12%, 7,23% и 7,29% годовых соответственно.

"В предстоящую среду пройдут основные налоговые платежи в виде уплаты НДПИ, акцизов и НДС. Совокупный отток ликвидности в рамках данного события может превысить 1 трлн рублей. Кроме того, в следующий понедельник ожидаются финальные налоговые платежи в виде уплаты налога на прибыль, однако, вероятнее всего, банки начнут перечисления уже в конце текущей недели. На сегодняшний день банки располагают комфортным запасом ликвидности для проведения платежей, кроме того, кредитные организации могут забрать часть средств с недельных депозитов ЦБ или воспользоваться операциями рефинансирования с Федеральным казначейством. Мы ожидаем, что рост ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" в дни пиковых выплат в среднем не превысит диапазона 7,15-7,2% годовых и будет обусловлен усилением спроса на ликвидность лишь со стороны отдельных игроков", - подчеркнул Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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