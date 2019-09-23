Уход из рискованных активов поддержит российские акции защитных секторов и бумаги нефтегазового сектора - Альфа-банк

На фоне напряженности на Ближнем Востоке и роста цены на нефть, а также признаков прогресса в газовых переговорах между Россией и Украиной можно ожидать роста акций российских нефтегазовых компаний на этой неделе (LKOD, ROSN, OGZD, NVTK), отмечается в обзоре Альфа-банка. Покупателей должны заинтересовать и производители золота (PLZL, POLY, POG), так как цены на золото растут на фоне усиления глобальных рисков.

"Акции MNOD должны выиграть от сильных цен на никель и палладий, - полагают аналитики Альфа-банка. - Экспортеры, в том числе производители стали и металлов, вероятно, столкнутся с дальнейшими потрясениями на фоне опасений по поводу торговых переговоров, однако интегрированные производители стали (NLMK и SVST) могут опередить своих аналогов. Поддержку акциям ALRS и RUAL может оказать информация о дивидендных выплатах, так как инвесторы продолжают искать акции компаний, обещающих щедрые дивиденды". Акции защитных активов в энергетическом секторе (OGKB, FEES, RSTI, TGKA) также, вероятно, будут пользоваться спросом.

"Мы считаем торговый диапазон SBER на этой неделе весьма ограниченным. AFLT может находиться под давлением на фоне роста премии цены на нефть", - указывают эксперты Альфа-банка.