По-прежнему полагаем, что пара евро-доллар упадет ниже отметки 1,09 и обновит 2-летние минимумы - "ВТБ Капитал"

"Мы по-прежнему полагаем, что пара евро-доллар упадет ниже отметки 1,09, обновив 2-летние минимумы, - отмечается в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". - Технически цель снижения находится в районе отметки 1,0830, там проходит поддержка нисходящего канала, в котором цена движется с середины июня, и мы полагаем, что на этой неделе цель будет выполнена".

Евро-доллар вышел вниз из двухнедельного боковика, что соответствовало ожиданиям экспертов, указывает начальник аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. Еще в пятницу без видимого повода пара евро-доллар сдвинулась вниз на отметку 1,10, а в понедельник утром снижение продолжилось - до 1,0965. Причиной, на взгляд эксперта, могут быть негативные новости по индексам PMI деловых настроений еврозоны за сентябрь по первой оценке. Промышленный PMI еврозоны упал с 47,0 до 45,6 (прогноз 47,3), PMI сферы услуг упал с 53,5 до 52,0 (прогноз 53,3).

"Напомним, что значения ниже 50 означают спад в секторе, состояние промышленности еврозоны оставляет желать лучшего, хотя и состояние сферы услуг тоже ухудшается, - отмечает Алексей Михеев. - С такими данными трудно рассчитывать на какой-либо рост евро. Шансы на рост евро/падение доллара могут появиться в случае, если ситуация в США начнет ухудшаться еще быстрее, чем в Европе".

Но аналогичные предварительные индексы PMI по США сегодня вышли с ростом. По промышленности произошло улучшение с 50,3 до 51,0 (прогноз 50,4), по сфере услуг с 50,7 до 50,9 (прогноз 51,4). Впрочем, ключевая статистика по экономике США за сентябрь выйдет только на следующей неделе.

"Краткосрочно мы не видим альтернативы росту доллара, тем более, что на этой неделе Казначейство США проводит серию размещений нот на крупные объемы, - заключает эксперт"ВТБ Капитал Форекс". - С учетом еженедельных размещений векселей на неделе с рынка уйдет суммарно почти 70 млрд долл.".