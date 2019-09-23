Цены евробондов РФ выросли в понедельник вслед за UST на фоне спроса инвесторов на "защитные" активы

Москва. 23 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно подросли вслед за выросшими в цене US Treasuries на фоне повышенного спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 13 базисных пунктов по отношению к закрытию 20 сентября - до 112,74% от номинала (доходность снизилась на 4,5 базисного пункта к закрытию пятницы и составила 2,86% годовых).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла на 9 базисных пунктов относительно итогов 20 сентября, составив 100,77% от номинала. Их доходность снизилась на 4,5 базисного пункта и составила 1,63% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился по отношению к пятнице и составил 123 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 20 сентября на 68 базисных пунктов - до 129,22% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 3,97% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 62 базисных пункта, до 125,12% от номинала (доходность снизилась также на 4 пункта - до 3,93% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 30 базисных пунктов, подорожав до 110,13% от номинала, что соответствует доходности 3,06% годовых (снижение на 5 пунктов к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 20 базисных пунктов, до 109,72% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 2,30% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 85 базисных пунктов, подорожав до 120,8% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 4% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 45 пунктов, до 107,59% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов и составила 3,14% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня демонстрируют умеренный рост, повторяя ценовую динамику US Treasuries. У мировых инвесторов сохраняются опасения относительно перспектив торгового соглашения между США и Китаем, на рынки также давят риски возможного замедления темпов роста глобальной экономики. Эти факторы негативно влияют на динамику валют и акций развивающихся стран, которые демонстрируют снижение. Вместе с тем сохраняется высокий спрос на американские казначейские обязательства, которые традиционно выступают в качестве "тихой гавани" в периоды повышенной волатильности на рынках. Таким образом, ценовой рост базовых активов вызвал повышение котировок и отечественных евробондов, так как никаких негативных факторов, касающихся индивидуально России, сейчас нет", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.