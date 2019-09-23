В условиях замедления роста мировой экономики существенное повышение цен на нефть не сможет быть долгосрочным - "ВТБ Капитал"

В данное время нефтяные котировки продолжают держаться на высоких уровнях на фоне информации о том, что возобновление их работы может занять больше времени, чем предполагалось, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Однако в условиях замедления роста мировой экономики дальнейшее существенное повышение цен на нефть, если и произойдет, скорее всего, окажется непродолжительным, полагает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккинон.

"На данный момент инфляционный своп на 5 лет через 5 лет в США, который является индикатором долгосрочных инфляционных ожиданий, находится на отметке 1,95% – всего на 20 бп выше минимального значения с 2008 г., - указывает Нил Маккиннон. - В конце этой недели будут опубликованы данные индекса-дефлятора PCE, на который ФРС ориентируется в качестве основного индикатора инфляции в стране, однако факт заключается в том, что на протяжении длительного времени инфляция в США остается ниже целевого уровня".