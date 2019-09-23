Ожидаем торговлю в коридоре $60,50-65,50 долл./баррель на текущей неделе - Premex

Эксперты Premex следят за новостями из Ближневосточного региона и ожидают торговлю в коридоре $60,50-65,50 долл./баррель на текущей неделе, говорится в обзоре компании.

Цена Brent всю неделю находилась под влиянием новостей вокруг удара беспилотников по одному из самых больших в мире предприятий по переработке нефти в Саудовской Аравии, отмечают эксперты Premex. Цена Brent выросла на 20% в понедельник и достигла отметки $69,50. К середине недели рынок стабилизировался, получив в противовес новость об увеличении запасов при прогнозе снижения (+1 млн барр. против -2,2 млн барр.).