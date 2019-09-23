Доля российских институциональных инвесторов в ОФЗ за 1п19 практически не изменилась - "ВТБ Капитал"

Согласно расчетам экспертов "ВТБ Капитала", основанным на данных ЦБ, вложения российских институциональных инвесторов в ОФЗ за 1п19 практически не изменились, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

"Как мы отмечали, в 1п19 основное влияние на рынок оказала активность иностранных инвесторов и локальных банков. По нашим оценкам, за это время первые приобрели ОФЗ на 760 млрд руб. в чистом выражении, вторые - на 355 млрд руб.", - указывают эксперты "ВТБ Капитал".

Также в обзоре отмечается, что Банк России в пятницу опубликовал отчет об активности российских негосударственных пенсионных фондов на рынке ОФЗ во 2к19. По данным ЦБ, за этот период НПФ сократили свой портфель ОФЗ на 14 млрд руб.,

в результате чего доля последних в портфелях пенсионных сбережений НПФ снизилась до 33,3% против 35,1% на конец 1к19. Общая доля на рынке ОФЗ снизилась на 2 пп по сравнению с предыдущим кварталом, составив 13%.

В то же время НПФ активно покупали корпоративные облигации, чистый объем инвестиций в которые во 2к19 составил 157 млрд руб. По сравнению с 1к19 доля корпоративных бумаг в портфелях пенсионных сбережений НПФ повысилась на 4 пп, до 52%.