Приток средств глобальных инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается - Sberbank CIB

Приток средств глобальных инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается, что является одним из факторов сужения спредов, сообщается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank CIB Рената Малина. На дальнейшую динамику рынков могут повлиять, во-первых, развитие темы переговоров между крупнейшими экономиками по торговым вопросам и, во-вторых, выход статистики по экономике США, полагает эксперт.

"Рублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность благодаря высоким реальным ставкам и замедлению инфляции (по недельным данным Росстата, снизилась уже до 4,1-4,2%), а также вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ РФ в этом году". - указывает Ренат Малин.