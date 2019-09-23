Рубль немного повышается к доллару и евро благодаря подготовке к налоговым выплатам

Москва. 23 сентября. Доллар несколько сократил темпы снижения, евро дешевеет на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами сентября.

Курс доллара США составил 63,85 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,29 руб./EUR1, подешевев на 27 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,7 копейки - до 66,83 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 сентября на 9,66 копейки, до 63,9453 руб./$1, и уменьшил курс евро на 32,16 копейки, до 70,2759 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на дневных торгах в условиях повышенного спроса компаний-экспортеров на рублевую ликвидность перед налоговым периодом сентября (в среду, 25 сентября, в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы суммарным объемом более 1,1 трлн рублей). Опережающей рост рубля в паре с евро объясняется снижением котировок единой европейской валюты к доллару на глобальном рынке в связи с тем, что инвесторы несколько сократили ожидания продолжения смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США.

Инвесторы ждут новостей относительно подготовки торгового соглашения между США и Китаем. Очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров между ними на высоком уровне, прошедшие в Вашингтоне 19-20 сентября, в Пекине назвали "конструктивными". "В Вашингтоне 19 и 20 сентября Китай и США провели консультации на уровне заместителей министров, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических проблем, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского министерства торговли.

Стороны, отмечается в нем, также обсудили вопросы, связанные с проведением в октябре переговоров на высоком уровне, условились поддерживать контакты по "соответствующим проблемам".

Как сообщалось, в начале сентября Китай и Соединенные Штаты договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне. До начала раунда стороны "будут поддерживать тесные контакты". Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября, чтобы "провести полную подготовку к достижению реальных результатов на переговорах на высоком уровне", отметило Минторговли Китая.

"Российская валюта начинает неделю на комфортных отметках (в районе 64 в паре с долларом и вблизи 70 в паре с евро. В рамках недели ожидается преимущественно второстепенная статистика (. . .), и в этих условиях на ситуацию на рынках может влиять геополитика, но здесь также возможно сохранение относительного затишья, так как по мере приближения 70-й годовщины со дня основания КНР (1 октября) китайская сторона явно не настроена на эскалацию торговых конфликтов. Параллельно рубль продолжит получать умеренную поддержку от приближения пика налоговых платежей, приходящегося на 25 сентября", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

По словам старшего аналитика "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, один из основных рыночных трендов - это укрепление позиций доллара на глобальном рынке из-за того, что на мировую авансцену выходит геополитика. "Переговоры между США и Китаем по торговому соглашению, которые должны были бы начаться на прошлой неделе и продолжиться на этой, пока никак себя не проявили. Пока по этому вопросу царит информационная суета. Внутренних новостей, способных поддержать рубль сейчас, практически нет. А фактор налогового периода сам по себе почти никогда не работает - ему нужно что-то дополнительное для усиления эффекта. В результате доллар балансирует около 64 руб./$1 и далеко от этого рубежа не отходит. Краткосрочно пара "доллар-рубль" может проторговаться в диапазоне 63,8-64,15 руб./$1. Евро отступает заметнее, потому что основная валютная пара на мировом валютном рынке оказалась под "медвежьим" прицелом", - полагает Бодрова.

Нефтяной рынок перешел к снижению в ходе торгов в понедельник на фоне противоречивых сообщений относительно того, насколько быстро Саудовская Аравия сможет восстановить утраченную добычу. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 МСК подешевели на 0,59% - до $63,9 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 0,52% - до $57,79 за баррель. Ранее в понедельник сообщалось, что Brent подорожала почти до $65 за баррель.

Государственной нефтедобывающей корпорации Саудовской Аравии Saudi Aramco, возможно, потребуются месяцы вместо обещанных руководством компании 10 недель, чтобы полностью восстановить работу подвергшихся атаке объектов, написала в воскресенье, 22 сентября, газета The Wall Street Journal. В свою очередь, руководители Saudi Aramco официально заявляют, что производство удастся полностью восстановить к концу сентября.

В субботу, 21 сентября, глава Пентагона США Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск. Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,02% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,08% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем и остались на уровнях 7,12%, 7,23% и 7,29% годовых соответственно.

"В предстоящую среду пройдут основные налоговые платежи в виде уплаты НДПИ, акцизов и НДС. Совокупный отток ликвидности в рамках данного события может превысить 1 трлн рублей. Кроме того, в следующий понедельник ожидаются финальные налоговые платежи в виде уплаты налога на прибыль, однако, вероятнее всего, банки начнут перечисления уже в конце текущей недели. На сегодняшний день банки располагают комфортным запасом ликвидности для проведения платежей, кроме того, кредитные организации могут забрать часть средств с недельных депозитов ЦБ или воспользоваться операциями рефинансирования с Федеральным казначейством. Мы ожидаем, что рост ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" в дни пиковых выплат в среднем не превысит диапазона 7,15-7,2% годовых и будет обусловлен усилением спроса на ликвидность лишь со стороны отдельных игроков", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.