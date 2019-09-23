Динамика доходности ОФЗ на текущей неделе будет определяться настроениями и новостным потоком с мировых площадок - Газпромбанк

В ходе текущей недели динамика доходности ОФЗ будет определяться настроениями и новостным потоком с мировых площадок, говорится в обзоре Газпромбанка. В частности, рынок будет следить за развитием событий вокруг таких тем, как торговые переговоры США – Китай и Brexit.

Во вторник, 24 сентября, в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН (74 сессия) выступит президент США Д. Трамп. Учитывая, что сессия будет посвящена обсуждению наиболее актуальных вопросов на международной арене, высока вероятность, что с американской стороны прозвучат заявления в отношении перспектив разрешения торгового конфликта между США и Китаем, полагают эксперты Газпромбанка.

"В связи с этим, учитывая прозвучавшие на прошлой неделе заявления о возможном ужесточении давления на Китай посредством тарифов в случае отсутствия прогресса в переговорах двух стран, возможны повторные сигналы Д. Трампа в этом же ключе, которые приведут к ослаблению китайского юаня и укреплению доллара и снижению доходностей UST (и наоборот, более мягкая риторика приведет к укреплению китайской валюты и, возможно, к ослаблению доллара)", - прогнозируют аналитики.

В пятницу, 27 сентября, выйдет макростатистика США, включая повторную оценку роста экономики, данные по рынку труда и потреблению. "Если данные по рынку труда окажутся хуже ожиданий рынка (участники прогнозируют незначительный рост первичных заявок по безработице), возможно снижение доходностей UST на усилении ожиданий инвесторов в отношении необходимости более значительного, чем предполагалось, смягчения монетарных условий ФРС США", - полагают в Газпромбанке.