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Главная / Мнения аналитиков / Динамика доходности ОФЗ на текущей неделе будет определяться настроениями и новостным потоком с мировых площадок - Газпромбанк
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23 сентября 2019 года 15:40
Динамика доходности ОФЗ на текущей неделе будет определяться настроениями и новостным потоком с мировых площадок - Газпромбанк
В ходе текущей недели динамика доходности ОФЗ будет определяться настроениями и новостным потоком с мировых площадок, говорится в обзоре Газпромбанка. В частности, рынок будет следить за развитием событий вокруг таких тем, как торговые переговоры США – Китай и Brexit. Во вторник, 24 сентября, в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН (74 сессия) выступит президент США Д. Трамп. Учитывая, что сессия будет посвящена обсуждению наиболее актуальных вопросов на международной арене, высока вероятность, что с американской стороны прозвучат заявления в отношении перспектив разрешения торгового конфликта между США и Китаем, полагают эксперты Газпромбанка. "В связи с этим, учитывая прозвучавшие на прошлой неделе заявления о возможном ужесточении давления на Китай посредством тарифов в случае отсутствия прогресса в переговорах двух стран, возможны повторные сигналы Д. Трампа в этом же ключе, которые приведут к ослаблению китайского юаня и укреплению доллара и снижению доходностей UST (и наоборот, более мягкая риторика приведет к укреплению китайской валюты и, возможно, к ослаблению доллара)", - прогнозируют аналитики. В пятницу, 27 сентября, выйдет макростатистика США, включая повторную оценку роста экономики, данные по рынку труда и потреблению. "Если данные по рынку труда окажутся хуже ожиданий рынка (участники прогнозируют незначительный рост первичных заявок по безработице), возможно снижение доходностей UST на усилении ожиданий инвесторов в отношении необходимости более значительного, чем предполагалось, смягчения монетарных условий ФРС США", - полагают в Газпромбанке.
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24 сентября 2019 года 09:19
Нефть находится на уровне 64,4 доллара за баррель. Пока не прояснится вопрос, насколько быстро Саудовская Аравия оправится от террористической атаки, покупать страшновато - если ремонт разрушенных мощностей действительно удастся завершить до конца сентября, то нефть краткосрочно может просесть в... читать дальше
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Новая неделя может вернуть рубль от сравнительно локальной и позитивной для него темы удорожания нефти к вопросам замедления глобальной экономики. В этих условиях рублю вполне по силам "прощупать" евро ниже 70. Однако вряд ли стоит рассчитывать на существенную прибавку к доллару, сообщается в... читать дальше
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.23 сентября 2019 года 19:37
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.23 сентября 2019 года 19:30
Рубль вечером укрепляется к доллару и евро благодаря подготовке к налоговым выплатам и возобновившей повышение нефти
Москва. 23 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами сентября и возобновившей небольшое повышение нефти. читать дальше
.23 сентября 2019 года 19:05
Уход из рискованных активов поддержит российские акции защитных секторов и бумаги нефтегазового сектора - Альфа-банк
На фоне напряженности на Ближнем Востоке и роста цены на нефть, а также признаков прогресса в газовых переговорах между Россией и Украиной можно ожидать роста акций российских нефтегазовых компаний на этой неделе (LKOD, ROSN, OGZD, NVTK), отмечается в обзоре Альфа-банка. Покупателей должны... читать дальше
.23 сентября 2019 года 18:55
По-прежнему полагаем, что пара евро-доллар упадет ниже отметки 1,09 и обновит 2-летние минимумы - "ВТБ Капитал"
"Мы по-прежнему полагаем, что пара евро-доллар упадет ниже отметки 1,09, обновив 2-летние минимумы, - отмечается в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". - Технически цель снижения находится в районе отметки 1,0830, там проходит поддержка нисходящего канала, в котором цена движется с середины июня, и... читать дальше
.23 сентября 2019 года 18:43
Цены евробондов РФ выросли в понедельник вслед за UST на фоне спроса инвесторов на "защитные" активы
Москва. 23 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно подросли вслед за выросшими в цене US Treasuries на фоне повышенного спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
.23 сентября 2019 года 18:40
В условиях замедления роста мировой экономики существенное повышение цен на нефть не сможет быть долгосрочным - "ВТБ Капитал"
В данное время нефтяные котировки продолжают держаться на высоких уровнях на фоне информации о том, что возобновление их работы может занять больше времени, чем предполагалось, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Однако в условиях замедления роста мировой экономики дальнейшее существенное... читать дальше
.23 сентября 2019 года 18:16
ксперты Premex следят за новостями из Ближневосточного региона и ожидают торговлю в коридоре $60,50-65,50 долл./баррель на текущей неделе, говорится в обзоре компании. Цена Brent всю неделю находилась под влиянием новостей вокруг удара беспилотников по одному из самых больших в мире предприятий... читать дальше
.23 сентября 2019 года 18:07
Приток средств глобальных инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается - Sberbank Asset Management
(ИСПРАВЛЕНО: Sberbank Asset Management вместо Sberbank CIB) Приток средств глобальных инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается, что является одним из факторов сужения спредов, сообщается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank... читать дальше
.23 сентября 2019 года 17:58
Доля российских институциональных инвесторов в ОФЗ за 1п19 практически не изменилась - "ВТБ Капитал"
Согласно расчетам экспертов "ВТБ Капитала", основанным на данных ЦБ, вложения российских институциональных инвесторов в ОФЗ за 1п19 практически не изменились, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Как мы отмечали, в 1п19 основное влияние на рынок оказала активность иностранных инвесторов и... читать дальше
.23 сентября 2019 года 17:34
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогнозную цену глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $11 до $12 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. При этом рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения. "Относительно пиковых значений... читать дальше
.23 сентября 2019 года 17:12
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.23 сентября 2019 года 16:47
Рост опасений по поводу замедления мирового роста может вызвать еще одно понижение ставки до конца этого года до 6,75%, говорится в комментарии Альфа-банка Наталья Орлова. "Независимо от того, на каком уровне ставки остановится ЦБ в конце этого года, мы по-прежнему ожидаем, что она сохранится на... читать дальше
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