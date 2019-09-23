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Главная / Мнения аналитиков / Не стоит придавать большого значения комментариям ЦБ РФ относительно нейтральной ставки для прогнозирования ключевой - Райффайзенбанк
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23 сентября 2019 года 15:20
Не стоит придавать большого значения комментариям ЦБ РФ относительно нейтральной ставки для прогнозирования ключевой - Райффайзенбанк
Не стоит придавать большого значения комментариям относительно нейтральной ставки для прогнозирования ключевой, т.к. последние годы мы видим, что решения ЦБ во многом основаны на оценке текущих рисков (data-dependency), и крайне сложно усмотреть некую траекторию по ключевой ставке, которой бы ЦБ последовательно придерживался в течение долгого времени, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Разговоры о нейтральном уровне ставки для экономики России носят еще более теоретический характер (по сравнению, например, с экономикой США), т.к. ключевая ставка подвержена влиянию многочисленных рисков и может долгое время отклоняться от нейтрального диапазона, - отмечает аналитик банка Станислав Мурашов. - Например, реализация негативных внешних рисков заставит ЦБ ужесточить политику, тогда как длительная стагнация потребительского сектора может загнать инфляцию ниже цели на длительный период (что потребует от ЦБ существенного смягчения политики), при этом в обоих случаях оценка нейтральной ставки может не поменяться".
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24 сентября 2019 года 09:19
Нефть находится на уровне 64,4 доллара за баррель. Пока не прояснится вопрос, насколько быстро Саудовская Аравия оправится от террористической атаки, покупать страшновато - если ремонт разрушенных мощностей действительно удастся завершить до конца сентября, то нефть краткосрочно может просесть в... читать дальше
.24 сентября 2019 года 09:09
Новая неделя может вернуть рубль от сравнительно локальной и позитивной для него темы удорожания нефти к вопросам замедления глобальной экономики. В этих условиях рублю вполне по силам "прощупать" евро ниже 70. Однако вряд ли стоит рассчитывать на существенную прибавку к доллару, сообщается в... читать дальше
.24 сентября 2019 года 09:00
оссийский фондовый рынок завершил торги понедельника коррекцией на 0,4% по индексу МосБиржи. Сильных внутренних драйверов для российского рынка на данный момент не видно, и в базовом сценарии ориентир на консолидацию индекса МосБиржи под отметкой в 2800 пунктов, говорится в комментарии главного... читать дальше
.23 сентября 2019 года 19:37
Москва. 23 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного снижения вслед за мировыми площадками и на фоне слабости нефти, откат индексов сдерживался подросшими бумагами "Норникеля" на фоне роста цен на металлы. читать дальше
.23 сентября 2019 года 19:30
Рубль вечером укрепляется к доллару и евро благодаря подготовке к налоговым выплатам и возобновившей повышение нефти
Москва. 23 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами сентября и возобновившей небольшое повышение нефти. читать дальше
.23 сентября 2019 года 19:05
Уход из рискованных активов поддержит российские акции защитных секторов и бумаги нефтегазового сектора - Альфа-банк
На фоне напряженности на Ближнем Востоке и роста цены на нефть, а также признаков прогресса в газовых переговорах между Россией и Украиной можно ожидать роста акций российских нефтегазовых компаний на этой неделе (LKOD, ROSN, OGZD, NVTK), отмечается в обзоре Альфа-банка. Покупателей должны... читать дальше
.23 сентября 2019 года 18:55
По-прежнему полагаем, что пара евро-доллар упадет ниже отметки 1,09 и обновит 2-летние минимумы - "ВТБ Капитал"
"Мы по-прежнему полагаем, что пара евро-доллар упадет ниже отметки 1,09, обновив 2-летние минимумы, - отмечается в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". - Технически цель снижения находится в районе отметки 1,0830, там проходит поддержка нисходящего канала, в котором цена движется с середины июня, и... читать дальше
.23 сентября 2019 года 18:43
Цены евробондов РФ выросли в понедельник вслед за UST на фоне спроса инвесторов на "защитные" активы
Москва. 23 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно подросли вслед за выросшими в цене US Treasuries на фоне повышенного спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
.23 сентября 2019 года 18:40
В условиях замедления роста мировой экономики существенное повышение цен на нефть не сможет быть долгосрочным - "ВТБ Капитал"
В данное время нефтяные котировки продолжают держаться на высоких уровнях на фоне информации о том, что возобновление их работы может занять больше времени, чем предполагалось, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Однако в условиях замедления роста мировой экономики дальнейшее существенное... читать дальше
.23 сентября 2019 года 18:16
ксперты Premex следят за новостями из Ближневосточного региона и ожидают торговлю в коридоре $60,50-65,50 долл./баррель на текущей неделе, говорится в обзоре компании. Цена Brent всю неделю находилась под влиянием новостей вокруг удара беспилотников по одному из самых больших в мире предприятий... читать дальше
.23 сентября 2019 года 18:07
Приток средств глобальных инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается - Sberbank Asset Management
(ИСПРАВЛЕНО: Sberbank Asset Management вместо Sberbank CIB) Приток средств глобальных инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается, что является одним из факторов сужения спредов, сообщается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank... читать дальше
.23 сентября 2019 года 17:58
Доля российских институциональных инвесторов в ОФЗ за 1п19 практически не изменилась - "ВТБ Капитал"
Согласно расчетам экспертов "ВТБ Капитала", основанным на данных ЦБ, вложения российских институциональных инвесторов в ОФЗ за 1п19 практически не изменились, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Как мы отмечали, в 1п19 основное влияние на рынок оказала активность иностранных инвесторов и... читать дальше
.23 сентября 2019 года 17:34
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогнозную цену глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $11 до $12 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. При этом рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения. "Относительно пиковых значений... читать дальше
.23 сентября 2019 года 17:12
Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке становится наиболее серьёзным фактором неопределенности для нефтяного рынка, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. В настоящий момент особое беспокойство вызывает вопрос того, как Иран ответит на новый раунд жестких... читать дальше
.23 сентября 2019 года 16:47
Рост опасений по поводу замедления мирового роста может вызвать еще одно понижение ставки до конца этого года до 6,75%, говорится в комментарии Альфа-банка Наталья Орлова. "Независимо от того, на каком уровне ставки остановится ЦБ в конце этого года, мы по-прежнему ожидаем, что она сохранится на... читать дальше
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