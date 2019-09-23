Не стоит придавать большого значения комментариям ЦБ РФ относительно нейтральной ставки для прогнозирования ключевой - Райффайзенбанк

Не стоит придавать большого значения комментариям относительно нейтральной ставки для прогнозирования ключевой, т.к. последние годы мы видим, что решения ЦБ во многом основаны на оценке текущих рисков (data-dependency), и крайне сложно усмотреть некую траекторию по ключевой ставке, которой бы ЦБ последовательно придерживался в течение долгого времени, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Разговоры о нейтральном уровне ставки для экономики России носят еще более теоретический характер (по сравнению, например, с экономикой США), т.к. ключевая ставка подвержена влиянию многочисленных рисков и может долгое время отклоняться от нейтрального диапазона, - отмечает аналитик банка Станислав Мурашов. - Например, реализация негативных внешних рисков заставит ЦБ ужесточить политику, тогда как длительная стагнация потребительского сектора может загнать инфляцию ниже цели на длительный период (что потребует от ЦБ существенного смягчения политики), при этом в обоих случаях оценка нейтральной ставки может не поменяться".