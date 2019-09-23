Минфин проведет заключительный в 3 кв. аукцион по размещению ОФЗ, для выполнения плана необходимо занять 70 млрд рублей - "Уралсиб"

Минфин проведет заключительный в 3 кв. аукцион и обнародует график на последний квартал года, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". С начала квартала было доразмещено гособлигаций на 228 млрд руб. Это означает, что для выполнения плана (300 млрд руб.) в эту среду необходимо занять 70 млрд руб., указывает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина.

"Такой объем вполне реалистичен, если, например, предложить новый флоатер, - полагает эксперт корпорации. - Однако Минфин едва ли настолько сильно увеличит еженедельное предложение ОФЗ, хотя еще пару месяцев назад такая сумма была вполне средненедельным показателем. Отметим, что с начала года объем заимствований уже превысил 1,6 трлн руб.".

В последнее время российские валютный и долговой рынки демонстрируют преимущественно противоположную динамику: рубль укрепляется, а доходности ОФЗ растут. Столь противоречивая ситуация долго сохраняться не может, уверена Ольга Стерина.