Сектор компаний с малой капитализацией в США и ЕС имеет хорошие перспективы роста - Julius Baer

Julius Baer повышает оценку по американским компаниям с малой капитализацией с "нейтральной" до "выше рынка" на фоне значительного улучшения фундаментальной картины, сообщается в комментарии Julius Baer.

"Интересно, что этот сегмент ожидал доходность казначейских облигаций на уровне менее 0,5%, так что теперь может показать рост примерно на 10% с текущих уровней, если доходность американского госдолга будет сохраняться на текущих значениях, - подчеркивает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. - В США компании с малой капитализацией, как правило, показывают динамику лучше крупных корпораций, когда доходность 10-летних казначейских бумаг растет. К августу следующего года мы ожидаем доходность последних в 2,6%, что означает рост индекса Russell 2000 на 20% выше по сравнению с S&P 500".

В дополнение к этому, оценки, основанные на форвардном коэффициенте цена/прибыль, являются довольно нейтральными, а прогнозы по прибыли начали стабилизироваться по мере выравнивания экономического роста, отмечается в комментарии Julius Baer.

"В дальнейшей перспективе улучшение индексов менеджеров по закупкам и ускорение роста прибыли должны поддержать компании с малой капитализацией. Мы также подтверждаем оценку "выше рынка" по аналогичному сектору в Европе на фоне ожидаемого роста прибылей выше среднего и стабилизации настроений инвесторов", - заключает Патрик Ланг.