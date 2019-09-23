При сохранении нейтрального политического фона и выхода в США благоприятных данных цены на золото останутся в диапазоне $1 515-1 520 за унцию - Sberbank CIB

В случае сохранения нейтрального политического фона и выхода в США благоприятных данных цены на золото, скорее всего, будут колебаться в диапазоне $1 515-1 520 за унцию, говорится в комментарии аналитика Sberbank CIB Марии Красниковой. В течение понедельника ожидается большое количество макроэкономических публикаций, включая сентябрьские индексы PMI США и индекс деловой активности от ФРБ Чикаго. Также на понедельник запланированы выступления сразу трех представителей ФРС.

В пятницу большую часть дня цены на золото оставались вблизи $1 500 за унцию. Уже поздно вечером на рынке появилась информация о том, что представители китайской делегации в Вашингтоне отменили ряд встреч по вопросам сельского хозяйства. Это вызвало резкий рост спроса на защитные активы, включая золото, и снижение доходности американских казначейских обязательств.

Позднее обе стороны - и США, и КНР - подтвердили готовность к продолжению переговоров в октябре на более высоком уровне, указывает эксперт Sberbank CIB . При этом Дональд Трамп отметил, что видит прогресс в переговорах, но не настаивает на итоговой сделке до выборов в 2020 году. Впрочем, он также подчеркнул, что не заинтересован в заключении частичной сделки.

"Ситуация вокруг торговых переговоров привела к резкому росту волатильности, - комментирует Мария Красникова. - Цены на золото сегодня утром остаются на высоких уровнях, близких к отметке $1 520 за унцию. Поддержку котировкам оказывают опасения инвесторов относительно "технической" рецессии в Германии, которая может быть зафиксирована по итогам 3К19. Сегодня утром был опубликован PMI для обрабатывающего сектора Германии, который в сентябре упал до 41,4 пункта (консенсус-оценка предполагала его значение на уровне 44 пунктов)".