Мировые рынки продолжают готовиться к ухудшению ситуации в глобальной экономике, торговле и, возможно, в политике - "БКС Глобал Маркетс"

Еще 2-3 года назад скоординированное смягчение политики мировыми центробанками стало бы поводом для роста оптимизма на торговых площадках, отмечается в комментарии главного экономиста "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова.

"Однако в текущих условиях такие шаги лишь воспринимаются инвесторами как должное, в то время как их основное внимание попрежнему остается прикованным к торговым спорам и геополитике, где особенного прогресса не видно. Последние неплохие статданные не изменили консенсус-ожиданий: мировые рынки продолжают готовиться к ухудшению ситуации в глобальной экономике, торговле и, возможно, в политике", - отмечает эксперт.