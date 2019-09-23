Нефть и золото на этой неделе могут опередить другие классы активов - ITI Capital

Нефть и золото на этой неделе могут опередить другие классы активов, сообщается в комментарии ITI Capital.

"Мы считаем, что цены на нефть могут восстановиться на этой неделе из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке после введения США жестких санкций против Ирана по аналогии с 2005 г. при администрации Буша. Кроме того, Саудовская Аравия заявила, что на восстановление добычи уйдет больше времени", - отмечают аналитики.

BNP Paribas и JP Morgan недавно пересмотрели свои прогнозы по ценам на золото. Оценка JP Morgan более оптимистична - банк считает, что средняя цена превысит $1700/унция в 2020 г.

"Если напряженность на Ближнем Востоке будет нарастать, что приведет к военному конфликту, цены на золото могут протестировать $1550/унция и еще больше вырасти. Мы прогнозируем, что к концу года золото подорожает до $1600/унция, рекомендуем покупать золото через фьючерсы или ETF, такие как GLD US Equity", - указывают в ITI Capital.