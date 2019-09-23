Рынки будут следить за промышленным сектором и центробанками развивающихся стран - Julius Baer

На текущей неделе рынки будут следить за промышленным сектором и центробанками развивающихся стран, сообщается в комментарии Julius Baer.

После того как на прошлой неделе центральные банки крупнейших развитых стран провели свои заседания и объявили об изменениях в своей политике, внимание рынков смещается на индикаторы по промышленному сектору и центральные банки развивающихся стран.

Первые значения предварительных индексов менеджеров по закупкам (PMI) станут индикаторами того, насколько активно улучшается ситуация в промышленном производстве.

Публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США позволит оценить степень разрыва между все еще высокой экономической активностью в Соединенных Штатах и динамикой в остальном мире. Ожидать слишком хорошие цифры не стоит, но некоторая стабилизация вполне возможна, отмечает руководитель аналитического департамента Julius Baer Кристиан Гаттикер.

В корпоративном секторе наступил "период тишины" перед сезоном отчетности за III квартал 2019 года.