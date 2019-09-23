Утренние прогнозы: сдержанный прирост

По мнению аналитиков, в понедельник старт фондовой торговой сессии может пройти на положительной территории.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник попробуем подрасти. По крайней мере с утра внешний фон этому способствует".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Открытие индекса МосБиржи состоится, вероятно, со сдержанным приростом порядка 0,1-0,3%, в районе 2800-2805 пунктов. После умерено позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается умеренно позитивная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются преимущественно ростом, цены на энергоносители и металлы на подъеме. Не исключены попытки тестирования ближайших целей роста в районе 2810 пунктов по индексу МосБиржи и 1390 пунктов по индексу РТС".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Нейтральный внешний фон может способствовать консолидации индекса вблизи отметки 2800 пунктов, при этом на горизонте ближайших недель при улучшении настроений на глобальных рынках видны основания вернуться ближе к уровням исторических максимумов".