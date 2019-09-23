23 сентября 2019 года 09:50
Утренние прогнозы: сдержанный прирост
По мнению аналитиков, в понедельник старт фондовой торговой сессии может пройти на положительной территории.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник попробуем подрасти. По крайней мере с утра внешний фон этому способствует".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Открытие индекса МосБиржи состоится, вероятно, со сдержанным приростом порядка 0,1-0,3%, в районе 2800-2805 пунктов. После умерено позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается умеренно позитивная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются преимущественно ростом, цены на энергоносители и металлы на подъеме. Не исключены попытки тестирования ближайших целей роста в районе 2810 пунктов по индексу МосБиржи и 1390 пунктов по индексу РТС".
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Нейтральный внешний фон может способствовать консолидации индекса вблизи отметки 2800 пунктов, при этом на горизонте ближайших недель при улучшении настроений на глобальных рынках видны основания вернуться ближе к уровням исторических максимумов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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(ИСПРАВЛЕНО: Sberbank Asset Management вместо Sberbank CIB)
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