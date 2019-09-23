На текущий момент рассматриваем уровни рубля вблизи 64/USD как равновесные - РФПИ

В ближайшие дни экспортеры, вероятно, продолжат поддерживать рубль в преддверии основных налоговых выплат (25 и 30 сентября), однако наличие важных внешних информационных поводов способно добавить дополнительной волатильности, говорится в комментарии РФПИ.

"На текущий момент рассматриваем уровни вблизи 64/USD как равновесные, хотя если говорить о краткосрочных перспективах, то скорее ждем рубль на чуть более крепких, нежели низких уровнях. На отсутствие предпосылок для существенных изменений указывает и продолжающаяся коррекция чистой спекулятивной позиции в рубле: по данным CFTC, на 17 сентября она снизилась с 38,3% до 36,4% от общего числа открытых позиций, что по-прежнему достаточно, но ниже максимумов августа-сентября в 45-47%. Более сбалансированные позиции могут обеспечить рублю чуть более низкую чувствительность к внешним возмущениям", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.