Внимание инвесторов в ОФЗ будет сконцентрировано на недельных данных по инфляции и процессу обсуждения бюджета на 2020-22 гг. - РФПИ

В отсутствие важной макростатистики внимание инвесторов в ОФЗ, вероятно, будет сконцентрировано на недельных данных по инфляции и процессу обсуждения бюджета на 2020-22 гг., полагает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Основные параметры Минфин уже раскрыл, однако остаются вопросы относительно истории с использованием средств ФНБ после достижения им отметки 7% ВВП. Последние комментарии со стороны Минфина и ЦБ говорят о том, что значительных изменений в 2020 г. не предвидится, хотя обсуждение этого вопроса, вероятно, еще впереди. Он важен из-за возможных эффектов на рост ВВП, инфляцию, курс рубля и ключевую ставку ЦБ.