Нефтяным трейдерам никак не удается определиться с вектором дальнейшего движения цен - AMarkets

Ценовая динамика нефти остается вялой несколько сессий подряд, явно указывая на нерешительность трейдеров, которым никак не удается определиться с вектором дальнейшего движения цен, сообщается в комментарии AMarkets.

Пятничную активность продавцов можно объяснить ростом доллара, а также ожиданиями того, что предложение на мировом рынке нефти останется достаточным, даже несмотря на последствия атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в результате которой дневная добыча королевства сократилась на 5,7 млн баррелей, что эквивалентно почти 5% от ежедневного мирового потребления нефти. На стороне продавцов также были комментарии министерства энергетики Саудовской Аравии о намерениях полного восстановления разрушенной нефтяной инфраструктуры в перспективе ближайших недель. До этих пор экспортные обязательства перед партнёрами будут покрываться в том числе за счет имеющихся стратегических запасов, объем которых составляет примерно 188 млн баррелей.

Несмотря на пятничное снижение стоимости Brent, по итогам недели цены все же выросли на 5,9%, что обусловлено сохраняющимися опасениями, связанными с возможностью повторения атак на стратегические нефтяные объекты Ближнего Востока.

Другими словами, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, речь идет о все еще актуальной премии за геополитический риск, которую продолжат закладывать в цену даже после ликвидации последствий теракта и восстановления прежних уровней нефтедобычи в Саудовской Аравии. Кроме того, также очевидно, что нефтяной экспорт королевства, имеющий ключевое значение для мирового рынка, находится в крайне уязвимом состоянии, особенно в условиях начатой Саудовской Аравией военной кампании против Йемена. Учитывая сказанное, рекомендуем удерживать "длинные" позиции по нефти марок Brent и WTI.