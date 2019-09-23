У нефти есть неплохие шансы на возвращение к более уверенному росту - ИК "Велес Капитал"

В краткосрочной перспективе цены обладают неплохими шансам на возвращение к более уверенному росту, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

"Нефтяные фьючерсы утром в понедельник прибавляют чуть более 1%, после отступления от максимумов дня в пятницу, когда котировки в итоге закрылись в небольшом "минусе". На рынок поступают сообщения о том, что для восстановления нефтедобычи в Саудовской Аравии могут уйти месяцы, а не недели, как обещали в королевстве, что оказывает поддержку котировкам. Кроме того, пятничный отчет Baker Hughes показал падение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 14 единиц, до 719 единиц, а власти Штатов направили дополнительные военные силы в район Персидского залива. Цены на нефть Brent остаются выше поддержки 63,80 доллара, а котировки WTI пытаются отвоевать сопротивление 58,70 доллара. В краткосрочной перспективе цены обладают неплохими шансам на возвращение к более уверенному росту", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.