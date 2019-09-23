Рынок акций немного подрастет - Алор Брокер

Акции сегодня несильно подрастут, полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Российский рынок акций провел в пятницу на отрицательной территории. Лишь покупки в последний час торгов и на послеторговом аукционе вытащили индекс МосБиржи в символический плюс. Таким образом, никакой локальной перекупленности на рынке нет, но нет и свежих денег для уверенного роста. Именно отсутствие притока нового капитала является основной причиной того, что российский рынок акций на прошлой неделе выглядел чуть хуже мировых аналогов.

"Однако в понедельник мы попробуем подрасти. По крайней мере с утра внешний фон этому способствует: американские фьючерсы прибавляют 0,3-0,4%, отметку 65 долларов за баррель тестирует нефть", - говорится в комментарии аналитика Алор Брокер.