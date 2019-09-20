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20 сентября 2019 года 19:31

Рынок акций РФ на неделе поднялся к максимумам года и скорректировался

Рынок акций РФ на прошедшей торговой пятидневке поднялся к максимумам года на фоне ралли нефти из-за двукратного падения ее добычи в Саудовской Аравии после теракта, а также ожиданий смягчения монетарной политики Федрезерва США, после чего скорректировался из-за фиксации прибыли игроками на фоне притока западного капитала.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 12 по 18 сентября составил $30 млн против $10 млн оттока неделей ранее (вторая лучшая неделя с февраля текущего года). Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали приток капитала на уровне $20 млн (третья неделя непрерывного притока) против тоже $20 млн притока неделей ранее (данные EPFR Global).

В период с 16 по 20 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,2% и составил 2796,41 пункта, индекс РТС прибавил 0,6% и достиг 1377,38 пункта на фоне снижения доллара до 63,95 руб./$1 (-0,39 рубля) и взлета ноябрьской нефти Brent на 7,8% или $4,7.

Рынок акций РФ начал неделю с роста в район годовых максимумов индексов за счет раллировавшей нефти из-за падения добычи сырья в Саудовской Аравии после атак дронов на объекты нефтяной промышленности страны; лидерами роста ожидаемо выступили акции нефтяных компаний во главе с "Роснефтью" (+4,8%), причем оборот по бумагам "Татнефти" (+3,6%) достиг исторического максимума (39,464 млрд рублей). Индекс МосБиржи превысил 2834 пункта, индекс РТС подскочил к 1400 пунктам. Из-за роста нефти упали акции "Аэрофлота" (-4,1%), поскольку значительная часть расходов компании приходится на закупку авиационного топлива.

Нефть Brent взлетела к $68 за баррель, прибавив $8 после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии в субботу - атаке беспилотников подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, и порядка 5% мировой нефтедобычи.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз вслед за развернувшейся вниз нефтью после известий, что на восстановление инфраструктуры по добыче в Саудовской Аравии после теракта может потребоваться всего 2-3 недели; индекс МосБиржи на пике дня поднимался в район исторического максимума 2848 пунктов, но к закрытию откатился в район 2820 пунктов; индекс РТС просел к 1380 пунктам. Выросли акции АФК "Система" (+3,3%) после объявления компанией о запуске программы выкупа собственных акций с рынка (buyback) на общую сумму до 3 млрд рублей (объем выкупа - не более 300 млн акций) в срок до 29 февраля 2020 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой на Саудовскую Аравию, скорее всего, стоит Иран. Власти Саудовской Аравии назвали инцидент "беспрецедентным актом агрессии и саботажа", однако не стали напрямую возлагать вину на Иран. Нефть Brent скорректировалась в район $64 за баррель.

В среду рынок акций РФ провел торги в консолидации индексов и смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов в преддверии завершения двухдневного заседания Федрезерва США по монетарной политике; в лидерах роста оказались акции "РусАла" (+4,3%), аутсайдерами - бумаги "Сургутнефтегаза" (-2,6%) на корпоративных новостях.

Акции "РусАла" выросли после заявления члена совета директоров холдинга En+ Андрея Шаронова, контролирующего 50,12% акций "РусАла", о возможных выплатах En+ дивидендов за III квартал (En+ ранее отказалась от выплаты дивидендов за 2018 год из-за санкций США).

Акции "Сургутнефтегаза" просели после заявлений главы компании Владимира Богданова об отсутствии планов по выкупу компанией своих акций (buyback).

Нефть оставалась под давлением распродаж на заявлениях Саудовской Аравии, что она продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что его страна к концу сентября доведет добычу нефти до 11 млн б/с, а к концу ноября будет добывать 12 млн б/с. Цена Brent опустилась в район $63,5 за баррель.

В четверг рынок акций РФ скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте нефти и неопределенности с дальнейшей монетарной политикой Федрезерва США, индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов на фоне укрепления рубля (доллар упал ниже 64 руб.), РТС опустился ниже 1380 пунктов.

Федрезерв США ожидаемо снизил ставку на 0,25 процентного пункта (до 1,75-2% годовых), глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может снизить ставку еще сильнее в случае реализации существующих рисков для экономики. Однако в целом Федрезерв рассчитывает сохранить ставку на прежнем уровне до конца текущего года - это следует из медианного прогноза руководства центробанка на уровень базовой процентной ставки, который составляет 1,9%.

Федрезерв также улучшил прогноз роста ВВП США на 2019 год до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

Нефть Brent подросла к $64,8 за баррель из-за опасений ответных мер Саудовской Аравии или США против Ирана, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

В пятницу днем рынок акций РФ продолжил коррекцию вниз вместе с фондовой Европой в рамках фиксации прибыли игроками после ралли начала недели, однако к завершению сессии индексы отскочили вверх за счет закрытия части "коротких" позиций перед выходными (индекс МосБиржи опускался днем ниже 2780 пунктов, а по итогам торгов вернулся к 2800 пунктам). Внешние рынки выросли на фоне возобновления торговых переговоров США-Китай.

Нефть Brent поднялась в район $65 за баррель из-за сохраняющихся опасений возможного дефицита поставок на глобальном рынке в краткосрочной перспективе в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия запросила у Ирака нефть для своих НПЗ, что говорит о сложностях с восстановлением разрушенной инфраструктуры. США и Саудовская Аравия, сообщившие о доказательствах причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты, грозят принять ответные меры. Между тем МИД Ирана предупредил, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне".

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "НОВАТЭКа" (+6%), "Мечела" (+6%), ПАО "Полюс" (+5%); хуже рынка смотрелись акции ПАО "Русская аквакультура" (-6%), "Интер РАО" (-5%), "Северстали" (-4%).

Динамику рынка акций на следующей неделе определит расстановка сил на внешних площадках в свете торговых переговоров США и Китая, а также геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2750-2850 пунктов, для индекса РТС - 1350-1420 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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