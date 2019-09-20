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20 сентября 2019 года 17:18
По-прежнему ждем краткосрочного укрепления доллара - "ВТБ Капитал Форекс"
До конца сентября доллар еще покажет краткосрочный рост, а пара евро-доллар может опуститься ненадолго ниже 1,09, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. "Это может выглядеть парадоксальным - евро-доллар не стал падать ни по итогам решения ЕЦБ 12 сентября, ни по итогам решения ФРС 18 сентября, хотя для этого были все поводы, - отмечает эксперт банка. - Теперь, когда до выхода ключевой статистики за сентябрь по экономике США еще больше 10 дней, новостных поводов для движений нет. Внизу находятся спекулятивные цели, ниже дважды устоявшей поддержки 1,0925 наверняка находятся стопы у "быков" по евро. Вот туда, вероятно, и пойдет рынок". За последние сутки на рынке была только одна значимая новость - глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер неожиданно заявил о возможности достижения соглашения с Великобританией по выходу из ЕС до 31 октября, сообщается в комментарии Алексея Михеева. Фунт стерлингов на этом вырос против доллара до 1,2580 - это самый высокий уровень с середины июля. Затем министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил, что сделка "не близка", и фунт начал снижаться. Канадский, австралийский, новозеландский доллары падают к американскому доллару уже несколько дней. А евро-доллар в последние дни стоял в "боковике" вокруг отметки 1,1050, но днем в пятницу все же пошел вниз, спустившись до 1,1030. "Неудивительно, что доллар растет, учитывая дефицит ликвидности на денежном рынке США, который вынуждает ФРС выходить уже четвертый день подряд с интервенциями на рынке однодневного репо, чтобы не допустить чрезмерного роста ставок овернайт", - заключает эксперт "ВТБ Капитал Форекс".
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20 сентября 2019 года 18:28
Ведущие мировые центробанки продолжают передавать эстафету по смягчению денежно-кредитной политики - ИК "Велес Капитал"
В первой половине торгов в пятницу рубль демонстрировал укрепление наряду с большинством других валют на развивающихся рынках. Повышению аппетиту инвесторов к риску в том числе способствовало утреннее решение Банка Китая снизить базовую процентную ставку (LPR) с 4,25% до 4,2% годовых, сообщается в... читать дальше
.20 сентября 2019 года 16:55
На будущей неделе рубль будет поддерживаться налоговым периодом, а также повышенной конъюнктурой нефтяных цен на фоне развития ближневосточных событий, говорится в комментарии "БКС Премьер". С одной стороны, пока геополитическая ситуация в регионе напряженная, но стороны при этом воздерживаются... читать дальше
.20 сентября 2019 года 16:34
ефтяные цены держатся в небольшом "плюсе", прибавляя чуть менее 1% на фоне неопределенности с предложением в Саудовской Аравии, котировки Brent пытаются удержать важную поддержку, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Пока до конца не ясно, действительно ли королевство способно уже к... читать дальше
.20 сентября 2019 года 16:09
Перспективы укрепления рубля в сторону 62-63 за доллар достаточно высокие, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль продолжил укрепляться, чему способствовала нефть и сложившаяся разница в ставках. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4140 рублей. Однодневная ставка... читать дальше
.20 сентября 2019 года 15:40
Москва. 20 сентября. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне повышающихся котировок нефти. читать дальше
.20 сентября 2019 года 15:37
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Шорт в ADS HeadHunter", сообщается в обзоре инвестбанка. "Бумаги HeadHunter подорожали на 10% за последние две недели и на 45% по сравнению с ценой IPO в мае. Мы не считаем, что рост был вызван фундаментальными причинами, поскольку результаты за... читать дальше
.20 сентября 2019 года 15:16
По паре USD/RUB пока сохраняется сценарий консолидации в рамках диапазона 63,48-64,5, говорится в комментарии "БКС Брокер". В пятницу внешний фон является умеренно благоприятным, многие рисковые активы постепенно ускоряют рост. Большинство развивающихся валют также демонстрирует восходящую... читать дальше
.20 сентября 2019 года 15:01
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет $19 за... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:43
"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет $19 за штуку. читать дальше
.20 сентября 2019 года 13:55
В пятницу индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов, к значениям недельной давности, говорится в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. По оценкам эксперта, на будущей неделе индекс МосБиржи может формироваться в диапазоне 2775-2820 пунктов. Покупки носят сдержанный... читать дальше
.20 сентября 2019 года 13:18
Нефть прибавляет в цене из-за нервной реакции рынка на развитие конфликта на Ближнем Востоке - Банк "Санкт-Петербург"
Нефть прибавляет в цене из-за нервной реакции рынка на развитие конфликта на Ближнем Востоке, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Саудовская Аравия продолжает обвинять Иран в нападениях на объекты нефтяной инфраструктуры. Позицию Саудовской Аравии подтвердил постпред при ООН Абдалла... читать дальше
.20 сентября 2019 года 12:26
Поддержку рублю продолжает оказывать сохранение нефтяных котировок на комфортных уровнях выше $60/bbl, а также фактор налогового периода, пик которого приходится на 25 сентября, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В утренние часы пятницы российская валюта торгуется в русле остальных рисковых... читать дальше
.20 сентября 2019 года 11:49
Москва. 20 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжает проседать вместе с фондовой Европой в рамках фиксации прибыли игроками после ралли начала недели, подросшая нефть не оказывает особой поддержки котировкам нефтяных бумаг. читать дальше
.20 сентября 2019 года 11:48
Последние перемены на денежном рынке США являются признаком высокой экономической активности в стране, говорится в комментарии Julius Baer. В зоне евро отсутствие спроса на дешевое финансирование говорит о том, что одно только снижение ставок не сможет простимулировать кредитование. "Мы... читать дальше
.20 сентября 2019 года 11:30
Укрепление рубля в район 62-63/USD, вероятно, будет возможно лишь при условии сохранения/повышения цен на нефть и снижения ряда внешних угроз и рисков, говорится в комментарии РФПИ. Позитивный импульс в нефтяных ценах поддерживает рубль "эмоционально", а заметно возросшие потоки от экспортеров в... читать дальше
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