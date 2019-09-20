Нефтяная поддержка рубля может оказаться недолговечной - БКС

На будущей неделе рубль будет поддерживаться налоговым периодом, а также повышенной конъюнктурой нефтяных цен на фоне развития ближневосточных событий, говорится в комментарии "БКС Премьер".

С одной стороны, пока геополитическая ситуация в регионе напряженная, но стороны при этом воздерживаются от каких-либо масштабных милитаризованных действий, нефтяные котировки будут получать соответствующую риск-премию. Следовательно, и рубль будет получать определенную поддержку. С другой стороны, если дело дойдет до военных столкновений, рыночные "риск-аппетиты" могут оказаться под значительным давлением.

Глобально рынки продолжают оценивать обновлённый взгляд ФРС на перспективу дальнейшего смягчения ДКП. Если ожидания инвесторов будут двигаться навстречу еще одному снижению ставки ФРС в этом году, то рынки могут получить дополнительную поддержку, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Правда, открытым остается вопрос о возобновлении программы QE в США. На сентябрьском заседании Федрезерв в очередной раз ограничился лишь намеком на возможное возобновление действия программы смягчения, а до тех пор пока в Штатах вновь не будет запущен "печатный станок", не ожидается реализация активного рыночного роста.

В предстоящие дни влияние на активы развивающихся стран может оказать новостной фон, связанный с торговыми переговорами США и Китая. Прорывов здесь не будет, но даже некоторые подвижки могут транслироваться в дискретный подъем "риск-аппетитов". Также на предстоящей неделе Минфин продолжит успешное размещение ОФЗ, что окажет рублю косвенную поддержку.

"В результате на следующей неделе мы ожидаем движения курса рубля в широком диапазоне 63,3-65 за доллар", - заключает А. Покатович.