Котировки Brent пытаются удержать важную поддержку - ИК "Велес Капитал"

Нефтяные цены держатся в небольшом "плюсе", прибавляя чуть менее 1% на фоне неопределенности с предложением в Саудовской Аравии, котировки Brent пытаются удержать важную поддержку, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

Пока до конца не ясно, действительно ли королевство способно уже к концу месяца полностью восстановить утерянную нефтедобычу или же поспешило заверить в этом инвесторов.

С технической точки зрения, котировки Brent пытаются удержать важную поддержку $63,80 (также пик первой половины сентября), которая может позволить им вновь проверить на прочность сопротивление $66, а далее вернуться в район $68-70. При негативном для “быков” сценарии и пробое поддержки, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, можно ожидать коррекции цен как минимум к $62 (средняя полоса Боллинджера дневного графика).