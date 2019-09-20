Рубль умеренно повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 20 сентября. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне повышающихся котировок нефти.

Курс доллара США составил 63,88 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,47 руб./EUR1, подешевев на 16,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,55 копейки - до 66,85 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 37,12 копейки, до 63,8487 руб./$1, и уменьшил курс евро на 33,98 копейки, до 70,5975 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на дневных торгах на фоне дорожающей нефти и в ожидании торговых переговоров между США и Китаем. В четверг в США стартовал подготовительный раунд американо-китайских переговоров по торговым вопросам. В ходе двухдневных консультаций стороны должны подготовить почву для дальнейших переговоров между представителями двух стран на высоком уровне, намеченных на начало октября. Ключевыми вопросами на переговорах станут закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции, снижение курса китайской национальной валюты по отношению к доллару США, а также соблюдение Пекином прав американских предприятий на интеллектуальную собственность и технологии.

При этом советник Белого Дома Майкл Пиллсбери сказал в интервью South China Morning Post, что США готовы усилить давление на Китай, если Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение в скором времени. "Есть ли у президента возможности для эскалации торговой войны? Да, пошлины могут быть повышены. Сейчас они на низком уровне, но могут достичь 50 или 100%", - сказал Пиллсбери. Он также отметил, что президент Дональд Трамп не пытается нанести ущерб торговле США и Китая, а хочет "увеличить ее масштаб, чтобы устранить дефицит".

"Пара "доллар-рубль" на фоне общего позитива торгуется ниже 64 руб./$1, в том числе при поддержке налогового периода - в среду, 25 сентября, уплачиваются основные налоги (НДС, НДПИ и акцизы, суммарный объем выплат превысит 1,1 трлн рублей). При этом в перспективе следующих месяцев закрепление рубля на этих уровнях возможно только в условиях выраженного позитива на внешних рынках. Объемы погашения внешнего долга увеличатся к концу года, а эффект от роста цен на нефть будет нивелирован увеличением покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила уже в октябре", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов также отметил, что поддержку рублю продолжает оказывать сохранение нефтяных котировок на комфортных уровнях выше $60 за баррель Brent и фактор налогового периода, пик которого приходится на 25 сентября. "Сегодня в утренние часы российская валюта торгуется в русле остальных рисковых активов, которые получают поддержку на глобальных площадках от целого ряда факторов. На наш взгляд, до старта торговых переговоров между США и Китаем на высшем уровне в начале октября рубль вполне может сохранить текущие комфортные уровни, так как вряд ли накануне празднования годовщины образования КНР (1 октября) китайская сторона пойдет на эскалацию торговых противоречий", - полагает Жирнов.

"Пятница для инвесторов проходит без стрессов, как и положено под занавес бурной и насыщенной событиями недели. Все нужные факты инвесторы уже получили на руки, все ожидавшиеся решения приняты. Пока ничего больше не происходит, но и накопленного багажа участникам торгов пока хватит. (. . .) Доллар США сейчас нащупал некий комфортный уровень около 64,00 руб., все основные колебания проходят как раз вокруг него. Без появления какого-либо яркого и красочного драйвера "американец" еще неделю будет балансировать где-то рядом, а затем плавно двинется в сторону 65,00 руб.", - отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают повышаться, поскольку рынок по-прежнему опасается возможного дефицита поставок на глобальном рынке в краткосрочной перспективе в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Dow Jones.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,67% - до $64,83 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднимаются на 0,88% - до $58,7 за баррель.

США и Саудовская Аравия, сообщившие о доказательствах причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты, грозят принять ответные меры. Между тем МИД Ирана предупредил, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне", сообщает агентство Bloomberg.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован ряд нефтяных объектов на востоке королевства. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения. Представитель Минобороны Саудовской Аравии 18 сентября сообщил, что объекты нефтепрома были атакованы 18 беспилотниками и семью крылатыми ракетами. Он также заявил, что траектории подлета указывают, что они были выпущены с северного направления, то есть с той стороны, где, в частности, находится Иран.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,03% и 7,08% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем и остались на уровнях 7,12%, 7,23% и 7,29% годовых соответственно.