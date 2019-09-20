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20 сентября 2019 года 15:37
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею: "Шорт в ADS HeadHunter" после ралли в бумаге
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Шорт в ADS HeadHunter", сообщается в обзоре инвестбанка. "Бумаги HeadHunter подорожали на 10% за последние две недели и на 45% по сравнению с ценой IPO в мае. Мы не считаем, что рост был вызван фундаментальными причинами, поскольку результаты за второй квартал 2019 года не преподнесли сюрпризов", - говорится в отчете "БКС Глобал Маркетс". Аналитики полагают, что рост котировок бумаг рекрутингового сервиса не оправдан, и видят высокую вероятность коррекции до справедливых уровней. Они отмечают ряд рисков, не учтенных рынком в цене акций HeadHunter, связанных с конкуренцией, антимонопольным регулированием, макроэкономическими условиями и риском навеса предложения по истечении запрета на продажу ADS.
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Компании упоминаемые в новости: HeadHunter Group
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