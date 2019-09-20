.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / На будущей неделе индекс МосБиржи может формироваться в диапазоне 2775-2820 пунктов - БКС
.
20 сентября 2019 года 13:55
На будущей неделе индекс МосБиржи может формироваться в диапазоне 2775-2820 пунктов - БКС
В пятницу индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов, к значениям недельной давности, говорится в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. По оценкам эксперта, на будущей неделе индекс МосБиржи может формироваться в диапазоне 2775-2820 пунктов. Покупки носят сдержанный выборочный характер, а наиболее заметные продажи наблюдаются в акциях металлургических компаний. Последнее, по мнению Сергея Дейнеки, может быть связано с опасениями того, что очередные торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином ни к чему не приведут. "Действительно, в этот раз участники торгов, похоже, не питают сильных надежд на прорыв, - отмечает эксперт. - Вместе с тем, по нашему мнению, низкая база ожиданий - хороший повод для возможного локального роста, если сторонам все-таки удастся добиться каких-то реальных подвижек. По последним данным агентства CNBC и издания Politico, которые ссылаются на источники, знакомые с ситуацией, США могут временно освободить от введенных пошлин более 400 видов китайских товаров". Помимо новостей, связанных с торговой сферой, инвесторы будут внимательно следить за последствиями атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Эр-Рияд начал военную операцию против йеменских хуситов, взявших на себя ответственность за атаку, при этом попутно представив обломки ракет якобы иранского производства. На этом фоне параллельно растет напряженность по линии Тегеран-Вашингтон, где другой острой проблемой остается ядерная программа Исламской республики. Из важной статистики, которая может повлиять на настроения рынка на предстоящей неделе, Сергей Дейнека выделил индексы деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии и США (понедельник), продажи нового жилья в США в августе и недельные запасы сырой нефти в Штатах от EIA (среда), ВВП за 2 кв. и сальдо внешней торговли США в августе (четверг), базовые заказы на товары длительного пользования в США за минувший месяц (пятница).
.
20 сентября 2019 года 18:28
Ведущие мировые центробанки продолжают передавать эстафету по смягчению денежно-кредитной политики - ИК "Велес Капитал"
В первой половине торгов в пятницу рубль демонстрировал укрепление наряду с большинством других валют на развивающихся рынках. Повышению аппетиту инвесторов к риску в том числе способствовало утреннее решение Банка Китая снизить базовую процентную ставку (LPR) с 4,25% до 4,2% годовых, сообщается в... читать дальше
.20 сентября 2019 года 17:18
До конца сентября доллар еще покажет краткосрочный рост, а пара евро-доллар может опуститься ненадолго ниже 1,09, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. "Это может выглядеть парадоксальным - евро-доллар не стал падать ни по итогам решения... читать дальше
.20 сентября 2019 года 16:55
На будущей неделе рубль будет поддерживаться налоговым периодом, а также повышенной конъюнктурой нефтяных цен на фоне развития ближневосточных событий, говорится в комментарии "БКС Премьер". С одной стороны, пока геополитическая ситуация в регионе напряженная, но стороны при этом воздерживаются... читать дальше
.20 сентября 2019 года 16:34
ефтяные цены держатся в небольшом "плюсе", прибавляя чуть менее 1% на фоне неопределенности с предложением в Саудовской Аравии, котировки Brent пытаются удержать важную поддержку, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Пока до конца не ясно, действительно ли королевство способно уже к... читать дальше
.20 сентября 2019 года 16:09
Перспективы укрепления рубля в сторону 62-63 за доллар достаточно высокие, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль продолжил укрепляться, чему способствовала нефть и сложившаяся разница в ставках. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4140 рублей. Однодневная ставка... читать дальше
.20 сентября 2019 года 15:40
Москва. 20 сентября. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне повышающихся котировок нефти. читать дальше
.20 сентября 2019 года 15:37
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Шорт в ADS HeadHunter", сообщается в обзоре инвестбанка. "Бумаги HeadHunter подорожали на 10% за последние две недели и на 45% по сравнению с ценой IPO в мае. Мы не считаем, что рост был вызван фундаментальными причинами, поскольку результаты за... читать дальше
.20 сентября 2019 года 15:16
По паре USD/RUB пока сохраняется сценарий консолидации в рамках диапазона 63,48-64,5, говорится в комментарии "БКС Брокер". В пятницу внешний фон является умеренно благоприятным, многие рисковые активы постепенно ускоряют рост. Большинство развивающихся валют также демонстрирует восходящую... читать дальше
.20 сентября 2019 года 15:01
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет $19 за... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:43
"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет $19 за штуку. читать дальше
.20 сентября 2019 года 13:18
Нефть прибавляет в цене из-за нервной реакции рынка на развитие конфликта на Ближнем Востоке - Банк "Санкт-Петербург"
Нефть прибавляет в цене из-за нервной реакции рынка на развитие конфликта на Ближнем Востоке, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Саудовская Аравия продолжает обвинять Иран в нападениях на объекты нефтяной инфраструктуры. Позицию Саудовской Аравии подтвердил постпред при ООН Абдалла... читать дальше
.20 сентября 2019 года 12:26
Поддержку рублю продолжает оказывать сохранение нефтяных котировок на комфортных уровнях выше $60/bbl, а также фактор налогового периода, пик которого приходится на 25 сентября, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В утренние часы пятницы российская валюта торгуется в русле остальных рисковых... читать дальше
.20 сентября 2019 года 11:49
Москва. 20 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжает проседать вместе с фондовой Европой в рамках фиксации прибыли игроками после ралли начала недели, подросшая нефть не оказывает особой поддержки котировкам нефтяных бумаг. читать дальше
.20 сентября 2019 года 11:48
Последние перемены на денежном рынке США являются признаком высокой экономической активности в стране, говорится в комментарии Julius Baer. В зоне евро отсутствие спроса на дешевое финансирование говорит о том, что одно только снижение ставок не сможет простимулировать кредитование. "Мы... читать дальше
.20 сентября 2019 года 11:30
Укрепление рубля в район 62-63/USD, вероятно, будет возможно лишь при условии сохранения/повышения цен на нефть и снижения ряда внешних угроз и рисков, говорится в комментарии РФПИ. Позитивный импульс в нефтяных ценах поддерживает рубль "эмоционально", а заметно возросшие потоки от экспортеров в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.