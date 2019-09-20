Нефть прибавляет в цене из-за нервной реакции рынка на развитие конфликта на Ближнем Востоке - Банк "Санкт-Петербург"

Нефть прибавляет в цене из-за нервной реакции рынка на развитие конфликта на Ближнем Востоке, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Саудовская Аравия продолжает обвинять Иран в нападениях на объекты нефтяной инфраструктуры. Позицию Саудовской Аравии подтвердил постпред при ООН Абдалла аль-Муаллими в своем официальном обращении к организации, заявив, что атака была совершена с использованием оружия иранского производства и не с территории Йемена.

"Комментарии о готовности США к активным действиям на Ближнем Востоке и желание Пентагона предоставить президенту США Д. Трампу план возможных ударов по Ирану в сочетании с заявлениями Тегерана о том, что любой удар по Ирану приведет к полноценной войне, только усиливают напряженность, - указывают эксперты банка. - В Генассамблее ООН должен принять участие министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, что может снизить градус напряженности, если Иран будет придерживаться миролюбиво риторики".