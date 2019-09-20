Рубль завершит неделю на комфортных уровнях - "Нордеа Банк"

Поддержку рублю продолжает оказывать сохранение нефтяных котировок на комфортных уровнях выше $60/bbl, а также фактор налогового периода, пик которого приходится на 25 сентября, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В утренние часы пятницы российская валюта торгуется в русле остальных рисковых активов, которые получают поддержку на глобальных площадках от целого ряда факторов.

"На наш взгляд, до старта торговых переговоров между США и Китаем на высшем уровне в начале октября рубль вполне может сохранить текущие комфортные уровни, так как вряд ли накануне празднования годовщины образования КНР (1 октября) китайская сторона пойдет на эскалацию торговых противоречий", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".