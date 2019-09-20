Рынок акций РФ утром продолжает проседать вместе с Европой, несмотря на подросшую нефть

Москва. 20 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжает проседать вместе с фондовой Европой в рамках фиксации прибыли игроками после ралли начала недели, подросшая нефть не оказывает особой поддержки котировкам нефтяных бумаг.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2787,68 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1375,42 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,5%.

Доллар снизился до 63,84 рубля (-0,17 рубля).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -1,5% "префы").

Подросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1% и +1% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,3%), "Мосбиржи" (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%).

Индексы в США накануне показали смешанную невыразительную динамику, инвесторы оценивали заявления Федеральной резервной системы и статистику. В пятницу ожидается высокая волатильность торгов в связи с так называемым quadruple witching - совпадением дня исполнения фьючерсных и опционных контрактов на индексы и отдельные акции, которое происходит раз в квартал.

В Азии в пятницу преобладал умеренный рост индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,2%), проседает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,3%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Позитивным фактором для рынков является возобновление переговоров о торговле между США и Китаем. В то же время усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на настроения инвесторов.

Нефть утром в пятницу умеренно дорожает, поскольку рынок по-прежнему опасается возможного дефицита поставок на глобальном рынке в краткосрочной перспективе в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Dow Jones. Цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $64,89 за баррель (+0,8% и +1,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $58,78 за баррель (+1% и +0,03% в четверг).

США и Саудовская Аравия, сообщившие о доказательствах причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты, грозят принять ответные меры. Между тем МИД Ирана предупредил, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне", сообщает агентство Bloomberg.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован ряд нефтяных объектов на востоке королевства. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций в конце недели сползает вниз, хотя особых поводов для негативной динамики нет - мировые рынки и нефть выросли. Снижение российских акций на таком фоне показывает отсутствие денег для продолжения восходящего движения. При этом потенциал роста у рынка хороший (выросшая нефть, высокая дивидендная доходность, снятие санкционных рисков, ожидания дальнейшего снижения ставки Банка России), но неизвестно, когда рынок пополнится новой порцией денежных средств и потенциал начнет реализовываться.

Нефть Brent пока не может закрепиться выше $65 за баррель. Поводом для роста послужила информация, что Саудовская Аравия запросила у Ирака нефть для своих НПЗ. Это является прозрачным намеком, что с восстановлением разрушенных мощностей не все обстоит так гладко. "Справедливым" диапазоном цен в текущей ситуации является область $65-68 за баррель, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, азиатские рынки в пятницу подросли после снижения ЦБ Китая одной из ключевых ставок кредитования (НБК в пятницу снизил ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком месяц назад, до 4,2% годовых с 4,25% - прим ИФ). Кроме того, поддержку акциям региона оказывает более мягкая политика ряда других центральных банков и начало торговых переговоров представителей США и КНР на этой неделе. На нефтяном рынке покупки спровоцированы неуверенностью инвесторов в том, что Саудовской Аравии уже к концу месяца удастся полностью восстановить свои нефтедобывающие мощности.

Индекс МосБиржи накануне опустился ниже 2800 пунктов, что может провоцировать склонность к движению в район поддержки 2775 пунктов. Индекс РТС консолидировался у отметки 1380 пунктов, закрепление ниже которой направит его к 1360 пунктам. Импульс к снижению на рынке на данный момент не так велик, но все же оба индикатора склонны к коррекции с недавних максимумов, считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, аппетит к риску на глобальных рынках можно охарактеризовать как смешанный.

Уходящая неделя была наполнена большим объемом заседаний ведущих центральных банков, но их итоги не оказали принципиального влияния на рынки. Два ведущих центробанка (ЕЦБ и ФРС) приняли реальные шаги по предоставлению дополнительных стимулов, однако эти решения были вполне ожидаемыми (во многом именно на ожидании смягчения монетарного курса рынки и демонстрировали тенденцию к росту на протяжении последних месяцев). Что касается дальнейших действий регуляторов, то здесь сохраняется высокий уровень неопределенности, разногласия внутри органов, принимающих решения, нарастают, и по всей видимости, конкретные решения в ближайший квартал будут приниматься, исходя из оценки уже новых экономических данных.

Внимание инвесторов постепенно возвращается к теме торговых отношений США-Китай. В контексте этого определенный интерес представляют комментарии Майкла Пиллсбери (одного из советников президента США Дональда Трампа), заявившего, что президент может повысить пошлины для Китая "до 50% или 100%", но все же пока данные комментарии также не оказали значительного влияния на рынки. На этой неделе стороны контактируют на низком дипломатическом уровне с целью подготовить условия для проведения встречи на уровне торговых представительств в начале октября.

В целом аппетит к риску на глобальных рынках можно охарактеризовать как смешанный. Американские фондовые индексы по-прежнему близки к историческим максимумам, но явного драйвера для обновления этих уровней пока не хватает. Развивающиеся рынки (MSCI EM) за последние несколько дней отступили от своих локальных максимумов и скорее демонстрируют боковую динамику. На горизонте ближайших недель при улучшении настроений на глобальных рынках у индекса МосБиржи есть основания вернуться ближе к уровням исторических максимумов, считает Поддубский.

По оценке аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, решение ФРС снизить ставку ожидалось, но рынки все же закладывались на более "голубиную" риторику, чтобы развернуть наступление на рискованные активы. Соответственно, ощущение недосказанности осталось, поэтому можно говорить лишь об упорядоченном отступлении в "качество". Попал в эту волну и российский рынок акций. Роста нефти выше $64,5 за баррель Brent оказалось недостаточно, чтобы поддержать оптимистов.

Азиатские рынки позитивно отреагировали на старт переговоров между США и КНР. Однако далеко не все оптимистично: китайская пресса ссылается на слова Пиллсбери о том, что Вашингтон готов повысить тарифы до 50% и даже до 100%, если переговоры не приведут к скорому заключению сделки. Однако и в самом Китае пока не выражают какой-то срочной необходимости в заключении соглашения, если верить публикациям в государственной прессе КНР.

На рынке нефти продолжает играть фактор напряженности в районе Персидского залива. Саудовская коалиция начала очередную крупномасштабную операцию в Йемене, чтобы нанести урон повстанцам движения хуситов. США проводят консультации со странами залива на предмет дальнейшей политики в отношении Ирана. Reuters также пишет о том, что Эр-Рияд обратился к партнерам по ОПЕК с просьбой о закупке значимых объемов нефти для обеспечения своих поставок потребителям. Это спровоцировало волну беспокойств, что восстановление добычи происходит довольно медленно и рынок может оказаться в состоянии реального дефицита, так как экспортные резервы Саудовской Аравии рассчитаны лишь на 26 дней, отмечает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,1%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-1,3%).

Просели акции ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1%), несмотря на их включение с 20 сентября в базу расчета индексов МосБиржи и РТС.

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+33,3% и +13,8% "префы"), ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+7,4% и +15,9% "префы"), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,1%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 5,704 млрд рублей (из них 1,882 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти" (MOEX: TATN)).