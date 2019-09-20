.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром продолжает проседать вместе с Европой, несмотря на подросшую нефть
.
ГЛАВНОЕ
ОЭСР понизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 0,9%
ОЭСР понизила прогноз роста ВВП России и мира на 2019-2020 годы. Темпы роста продолжают ослабевать как в развитых, так и в развивающихся экономиках, говорится в отчете организации
 
Фонд страхования от ЧС предлагают создать за счет средств граждан
В России предлагают создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций, пополнять который планируется из средств граждан, которые решат застраховать свое жилье от ЧС. О том, что Минфин и ЦБ РФ предложили создать единый фонд средств...
 
В России введут единые правила взимания платы в нацпарках
В России могут ввести единые правила взимания платы за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ), следует из предложений Агентства стратегических инициатив по развитию экотуризма. Дорожная карта уже согласована Минприроды и теперь...
 
Минфин предлагает ЦБ поспорить о валютных нарушениях в кабинете президента
Выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева об отмене уголовной ответственности за невозврат валютной выручки чиновники не могут уже полгода. В марте 2019 г. он поручил подготовить такие поправки в Уголовный кодекс Минфину, Минюсту и...
 
20 сентября 2019 года 11:49

Рынок акций РФ утром продолжает проседать вместе с Европой, несмотря на подросшую нефть

Москва. 20 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжает проседать вместе с фондовой Европой в рамках фиксации прибыли игроками после ралли начала недели, подросшая нефть не оказывает особой поддержки котировкам нефтяных бумаг.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2787,68 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1375,42 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,5%.

Доллар снизился до 63,84 рубля (-0,17 рубля).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -1,5% "префы").

Подросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1% и +1% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,3%), "Мосбиржи" (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%).

Индексы в США накануне показали смешанную невыразительную динамику, инвесторы оценивали заявления Федеральной резервной системы и статистику. В пятницу ожидается высокая волатильность торгов в связи с так называемым quadruple witching - совпадением дня исполнения фьючерсных и опционных контрактов на индексы и отдельные акции, которое происходит раз в квартал.

В Азии в пятницу преобладал умеренный рост индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,2%), проседает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,3%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Позитивным фактором для рынков является возобновление переговоров о торговле между США и Китаем. В то же время усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на настроения инвесторов.

Нефть утром в пятницу умеренно дорожает, поскольку рынок по-прежнему опасается возможного дефицита поставок на глобальном рынке в краткосрочной перспективе в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Dow Jones. Цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $64,89 за баррель (+0,8% и +1,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $58,78 за баррель (+1% и +0,03% в четверг).

США и Саудовская Аравия, сообщившие о доказательствах причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты, грозят принять ответные меры. Между тем МИД Ирана предупредил, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне", сообщает агентство Bloomberg.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован ряд нефтяных объектов на востоке королевства. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций в конце недели сползает вниз, хотя особых поводов для негативной динамики нет - мировые рынки и нефть выросли. Снижение российских акций на таком фоне показывает отсутствие денег для продолжения восходящего движения. При этом потенциал роста у рынка хороший (выросшая нефть, высокая дивидендная доходность, снятие санкционных рисков, ожидания дальнейшего снижения ставки Банка России), но неизвестно, когда рынок пополнится новой порцией денежных средств и потенциал начнет реализовываться.

Нефть Brent пока не может закрепиться выше $65 за баррель. Поводом для роста послужила информация, что Саудовская Аравия запросила у Ирака нефть для своих НПЗ. Это является прозрачным намеком, что с восстановлением разрушенных мощностей не все обстоит так гладко. "Справедливым" диапазоном цен в текущей ситуации является область $65-68 за баррель, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, азиатские рынки в пятницу подросли после снижения ЦБ Китая одной из ключевых ставок кредитования (НБК в пятницу снизил ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком месяц назад, до 4,2% годовых с 4,25% - прим ИФ). Кроме того, поддержку акциям региона оказывает более мягкая политика ряда других центральных банков и начало торговых переговоров представителей США и КНР на этой неделе. На нефтяном рынке покупки спровоцированы неуверенностью инвесторов в том, что Саудовской Аравии уже к концу месяца удастся полностью восстановить свои нефтедобывающие мощности.

Индекс МосБиржи накануне опустился ниже 2800 пунктов, что может провоцировать склонность к движению в район поддержки 2775 пунктов. Индекс РТС консолидировался у отметки 1380 пунктов, закрепление ниже которой направит его к 1360 пунктам. Импульс к снижению на рынке на данный момент не так велик, но все же оба индикатора склонны к коррекции с недавних максимумов, считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, аппетит к риску на глобальных рынках можно охарактеризовать как смешанный.

Уходящая неделя была наполнена большим объемом заседаний ведущих центральных банков, но их итоги не оказали принципиального влияния на рынки. Два ведущих центробанка (ЕЦБ и ФРС) приняли реальные шаги по предоставлению дополнительных стимулов, однако эти решения были вполне ожидаемыми (во многом именно на ожидании смягчения монетарного курса рынки и демонстрировали тенденцию к росту на протяжении последних месяцев). Что касается дальнейших действий регуляторов, то здесь сохраняется высокий уровень неопределенности, разногласия внутри органов, принимающих решения, нарастают, и по всей видимости, конкретные решения в ближайший квартал будут приниматься, исходя из оценки уже новых экономических данных.

Внимание инвесторов постепенно возвращается к теме торговых отношений США-Китай. В контексте этого определенный интерес представляют комментарии Майкла Пиллсбери (одного из советников президента США Дональда Трампа), заявившего, что президент может повысить пошлины для Китая "до 50% или 100%", но все же пока данные комментарии также не оказали значительного влияния на рынки. На этой неделе стороны контактируют на низком дипломатическом уровне с целью подготовить условия для проведения встречи на уровне торговых представительств в начале октября.

В целом аппетит к риску на глобальных рынках можно охарактеризовать как смешанный. Американские фондовые индексы по-прежнему близки к историческим максимумам, но явного драйвера для обновления этих уровней пока не хватает. Развивающиеся рынки (MSCI EM) за последние несколько дней отступили от своих локальных максимумов и скорее демонстрируют боковую динамику. На горизонте ближайших недель при улучшении настроений на глобальных рынках у индекса МосБиржи есть основания вернуться ближе к уровням исторических максимумов, считает Поддубский.

По оценке аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, решение ФРС снизить ставку ожидалось, но рынки все же закладывались на более "голубиную" риторику, чтобы развернуть наступление на рискованные активы. Соответственно, ощущение недосказанности осталось, поэтому можно говорить лишь об упорядоченном отступлении в "качество". Попал в эту волну и российский рынок акций. Роста нефти выше $64,5 за баррель Brent оказалось недостаточно, чтобы поддержать оптимистов.

Азиатские рынки позитивно отреагировали на старт переговоров между США и КНР. Однако далеко не все оптимистично: китайская пресса ссылается на слова Пиллсбери о том, что Вашингтон готов повысить тарифы до 50% и даже до 100%, если переговоры не приведут к скорому заключению сделки. Однако и в самом Китае пока не выражают какой-то срочной необходимости в заключении соглашения, если верить публикациям в государственной прессе КНР.

На рынке нефти продолжает играть фактор напряженности в районе Персидского залива. Саудовская коалиция начала очередную крупномасштабную операцию в Йемене, чтобы нанести урон повстанцам движения хуситов. США проводят консультации со странами залива на предмет дальнейшей политики в отношении Ирана. Reuters также пишет о том, что Эр-Рияд обратился к партнерам по ОПЕК с просьбой о закупке значимых объемов нефти для обеспечения своих поставок потребителям. Это спровоцировало волну беспокойств, что восстановление добычи происходит довольно медленно и рынок может оказаться в состоянии реального дефицита, так как экспортные резервы Саудовской Аравии рассчитаны лишь на 26 дней, отмечает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,1%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-1,3%).

Просели акции ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1%), несмотря на их включение с 20 сентября в базу расчета индексов МосБиржи и РТС.

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+33,3% и +13,8% "префы"), ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+7,4% и +15,9% "префы"), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,1%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 5,704 млрд рублей (из них 1,882 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти" (MOEX: TATN)).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 сентября 2019 года 11:30
Рубль может установить чуть более крепкие уровни к доллару - РФПИ
Укрепление рубля в район 62-63/USD, вероятно, будет возможно лишь при условии сохранения/повышения цен на нефть и снижения ряда внешних угроз и рисков, говорится в комментарии РФПИ. Позитивный импульс в нефтяных ценах поддерживает рубль "эмоционально", а заметно возросшие потоки от экспортеров в...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 11:18
Продолжение падения доллара откроет путь паре рубль/доллар к уровню 62,5 - FxPro
В первых числах сентября за доллар давали 67 рублей, говорится в комментарии FxPro. Движение выше этого уровня могло бы означать новую ступень на пути ослабления российской валюты. Однако рублю удалось удержаться внутри канала и бодрым шагом дойти до его "пола" на 64. Если падение продолжится, это...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 11:01
Ожидаем сохранения бокового движения котировок ОФЗ в краткосрочной перспективе - Промсвязьбанк
Котировки госбумаг продолжают с начала недели консолидироваться в узком диапазоне (+-4 б.п. по доходности) – в четверг доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 4 б.п. – до 6,75%, 10-летних – на 2 б.п. – до 7,01% годовых, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "В ближайшее время ожидаем сохранения...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 10:54
Нефтяные котировки продолжают умеренный рост - "Нордеа Банк"
Возврат геополитической напряженности на Ближнем Востоке в поле зрения рынков позволит ценам на нефть закрепиться выше отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки продолжают умеренно расти в утренние часы пятницы. Фьючерсы на Brent...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 10:36
Цены на нефть Brent пока останутся в верхней части зоны 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк
Цены на нефть Brent остаются в верхней части зоны 60-65 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Локально мы ждем продолжения проторговки Brent верхней части вышеуказанного диапазона, видим определенные риски теста более высоких уровней", - прогнозирует аналитик банка Евгений Локтюхов....    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 10:25
Волатильность рынка нефти постепенно снижается - БКС
В целом на рынках наблюдается снижение волатильности после событий в Саудовской Аравии. Королевство поддерживает поставки нефти, используя в том числе собственные нефтяные запасы, и обещает в ближайшее время полностью восстановить добычу, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 10:22
Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и евро на фоне подрастающих цен на нефть
Москва. 20 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне подрастающих котировок нефти.    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 10:12
Попытки укрепления российской валюты продолжатся - Алор Брокер
Рубль в паре с долларом все-таки сумел завершить торги четверга под отметкой 64. В пятницу попытки укрепления российской валюты продолжатся, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Но не следует забывать, что при подходе к отметке 63 покупки доллара будут нарастать,...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 09:59
Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 20 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 09:57
Ожидается продолжение консолидации отечественных фондовых индексов - Инвестиционная палата
итуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу не имеет достаточно веских оснований для сколь-либо сильного движения. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное движение, цены на энергоносители и металлы торгуются в "плюсе"....    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 09:52
Ожидаем укрепления рубля ниже отметки 64 за доллар - "Открытие Брокер"
Возможно закрепление рубля ниже отметки 64 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль оказался более успешным, чем рынок акций. Соответственно, можно также говорить о негативном влиянии укрепляющейся валюты на динамику бумаг экспортёров. Глава правительства Д. Медведев сообщил,...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 09:48
Восстановление интереса к ЕМ обеспечило приток капитала в акции и бонды РФ - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Восстановление интереса к развивающимся рынкам (ЕМ) обеспечило приток капитала в акции и бонды РФ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 09:45
Утренние прогнозы: в целом рост возможен
В пятницу утром аналитики считают возможным нейтральное или с небольшим приростом начало дня на российском фондовом рынке.    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 09:42
Индекс МосБиржи откроется сдержанным приростом - ИК "Алго Капитал"
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,85%) и...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 09:40
Нефть продолжает расти
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают повышаться.    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.