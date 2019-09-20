Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и евро на фоне подрастающих цен на нефть

Москва. 20 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне подрастающих котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,82-63,89 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,84 руб./$1 (-17 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,59 руб./EUR1 (-4,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 11,49 копейки к уровню закрытия четверга, до 66,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 38,49 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 34,48 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов последнего дня недели на фоне умеренно растущих цен на нефть. Кроме того, позитивными факторами для рынков является возобновление переговоров о торговле между США и Китаем, а также ожидания того, что ФРС США продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики. Этого не исключил глава Федрезерва, отметивший, что регулятор может продолжить снижение ставки в случае реализации рисков для экономического прогноза в США.

В то же время усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на настроения инвесторов. В этой связи часть валют emerging markets демонстрирует понижательную динамику.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают повышаться, поскольку рынок по-прежнему опасается возможного дефицита поставок на глобальном рынке в краткосрочной перспективе в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Dow Jones.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,67% - до $64,83 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на 0,88% - до $58,7 за баррель.

США и Саудовская Аравия, сообщившие о доказательствах причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты, грозят принять ответные меры. Между тем МИД Ирана предупредил, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне", сообщает агентство Bloomberg.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован ряд нефтяных объектов на востоке королевства. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Представитель Минобороны Саудовской Аравии 18 сентября сообщил, что объекты нефтепрома были атакованы 18 беспилотниками и семью крылатыми ракетами. Он также заявил, что траектории подлета указывают, что они были выпущены с северного направления, то есть с той стороны, где, в частности, находится Иран.