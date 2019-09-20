Ситуация на денежном рынке США меняется, отражая динамику экономики - Julius Baer

Последние перемены на денежном рынке США являются признаком высокой экономической активности в стране, говорится в комментарии Julius Baer. В зоне евро отсутствие спроса на дешевое финансирование говорит о том, что одно только снижение ставок не сможет простимулировать кредитование. "Мы по-прежнему предпочитаем кредитный риск риску дюрации", - указывает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.

"Комментирование ситуации на денежном рынке было необыкновенно скучным занятием в мире нетрадиционных мер монетарной политики, - отмечает эксперт Julius Baer. - Из-за накопления избыточных резервов у обеих сторон ставки на денежном рынке, похоже, застряли на довольно низком уровне, установленном центральными банками. В США это процентная ставка по избыточным резервам, в Европе - ставка по депозитам Европейского центрального банка (ЕЦБ) и целевая ставка Национального банка Швейцарии".

Однако сейчас, по мнению эксперта, ситуация изменилась. В Соединенных Штатах банки снова конкурируют за средства в секторе, на что указывает пик ставок на межбанковском денежном рынке. Судя по всему, сочетание крупных налоговых платежей корпорациями, погашение казначейских облигаций и растущие объемы выданных банками кредитов временно подтолкнули спрос на финансирование до уровня, который превышает имеющиеся на рынке ресурсы. "Мы придерживаемся мнения, что скачок процентных ставок является результатом упомянутых выше технических факторов, а не предвестником следующего финансового кризиса, как указывают некоторые комментаторы", - делает вывод Маркус Алленшпах.

Нна взгляд аналитика, ЕЦБ сталкивается с прямо противоположной проблемой. Президент Марио Драги озвучил на прошлой неделе щедрый пакет стимулирующих мер, включающий новую программу дешевого долгосрочного финансирования. Однако оказывается, что европейским банкам этот источник денег не интересен. Только 28 финансовых организаций претендуют на средства, предлагаемые по нулевой процентной ставке, тогда как общая выделенная сумма в размере 3,4 млрд евро составляет ничтожную долю от предыдущих подобных программ.

"Все это показывает, что экономика США продолжает активно развиваться и что банковское кредитование растет солидными темпами, - заключает эксперт Julius Baer. - Это привело к более стремительному увеличению спроса на ликвидность, чем ожидал ФРС. Тем временем, в еврозоне снижение ставок и предложение дешевого финансирования не достигают желаемой цели".