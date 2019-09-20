Ожидаем сохранения бокового движения котировок ОФЗ в краткосрочной перспективе - Промсвязьбанк

Котировки госбумаг продолжают с начала недели консолидироваться в узком диапазоне (+-4 б.п. по доходности) – в четверг доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 4 б.п. – до 6,75%, 10-летних – на 2 б.п. – до 7,01% годовых, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "В ближайшее время ожидаем сохранения бокового движения котировок ОФЗ на фоне возможной паузы в ослаблении ДКП ЦБ РФ", - прогнозирует аналитик банка Дмитрий Грицкевич.

Приостановка ралли в ОФЗ в первую очередь связана с ожиданием паузы в снижении ставки ЦБ РФ, которая, по комментариям регулятора, достигла нейтральных значений ДКП. Вместе с тем, при сохранении ставки в октябре ожидаем ее снижения на 25 б.п. в декабре на фоне замедления инфляции и снижения ставок ведущими мировыми Центробанками (ФРС и ЕЦБ). В этом ключе до конца года кривая ОФЗ все еще сохраняет потенциал снижения на 25-30 б.п., указывает Дмитрий Грицкевич.