Нефтяные котировки продолжают умеренный рост - "Нордеа Банк"

Возврат геополитической напряженности на Ближнем Востоке в поле зрения рынков позволит ценам на нефть закрепиться выше отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Нефтяные котировки продолжают умеренно расти в утренние часы пятницы. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64,8/bbl, WTI - $58,7/bbl. В фокусе внимания рынков остается ситуация в Саудовской Аравии и отношения между США и Ираном.

"На наш взгляд, возврат геополитической напряженности на Ближнем Востоке в поле зрения рынков позволит ценам на нефть закрепиться выше отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе. Ключевым вопросом теперь является то, с какими последствиями столкнется Иран и как будут развиваться отношения между США и исламской республикой, так как американская и саудовская стороны неоднократно заявляли о причастности иранских военных к произошедшим атакам", - отмечают в "Нордеа Банке".