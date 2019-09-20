Цены на нефть Brent пока останутся в верхней части зоны 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

Цены на нефть Brent остаются в верхней части зоны 60-65 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Локально мы ждем продолжения проторговки Brent верхней части вышеуказанного диапазона, видим определенные риски теста более высоких уровней", - прогнозирует аналитик банка Евгений Локтюхов.

"С одной стороны, нервозность на рынке ослабла в ожидании скорого восстановления добычи Саудовской Аравией, с другой, котировки поддерживаются как опасениями затягивания фазы сокращенного предложения нефти, так и рисками обострения ситуации на Ближнем Востоке и усиления давления на Иран, который, по мнению США и Саудовской Аравии, стоит за последними атаками на нефтяные объекты Saudi Aramco", - оценивает ситуацию эксперт Промсвязьбанка.

Способствуют росту нефтяных котировок и новости о шторме Имельда, который заставил ввести режим ЧС в Техасе и вызвал проблемы с добычей и транспортировкой нефти в Мексиканском заливе.