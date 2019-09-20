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20 сентября 2019 года 09:59

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 20 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения, при этом Dow Jones Industrial Average снизился. Инвесторы оценивали заявления Федеральной резервной системы и статистику. Федрезерв в среду улучшил прогноз роста ВВП США на 2019 год до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%, на 2021 год - улучшен с 1,8% с 1,9%. В 2022 году ожидается подъем экономики на 1,8%, говорится в пресс-релизе по итогам сентябрьского заседания ЦБ. При этом ФРС ожидаемо снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до диапазона от 1,75% до 2% годовых.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл дал позитивную оценку текущего состояния американской экономики, но не исключил возможности дальнейшего снижения ставки в случае реализации понижательных рисков. "Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил он, добавив, что смягчение денежно-кредитной политики стало одной из причин сохранения позитивного прогноза для экономики.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона плавно подрастают в ходе торгов в пятницу. Позитивным фактором для рынков является возобновление переговоров о торговле между США и Китаем. В то же время усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на настроения инвесторов. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 вырос всего на 0,03%. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:02 МСК увеличился на 0,19%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,05%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:17 МСК повысилось на 0,54%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:17 МСК увеличился на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают повышаться, поскольку рынок по-прежнему опасается возможного дефицита поставок на глобальном рынке в краткосрочной перспективе в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,53% - до $64,74 за баррель. В четверг их цена выросла на 1,26%, составив на закрытие $64,40 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 0,98% - до $58,7 за баррель.

США и Саудовская Аравия, сообщившие о доказательствах причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты, грозят принять ответные меры. Между тем МИД Ирана предупредил, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне". В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован ряд нефтяных объектов на востоке королевства. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 6,33 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,77 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали по итогам дня небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 сентября снизился по отношению к предыдущему торговому дню на 0,05% и составил 106,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 631,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-05" (-1,37%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,39%) и "РЖД-001P-01R" (-0,3%), а в лидерах роста - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-16" (+0,2%), "РЖД-001P-06R" (+0,18%) и "ГТЛК-001Р-13" (+0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Норильский никель" (MOEX: GMKN) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом 25 млрд рублей на уровне 7,2% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 19 сентября. Объем размещения по итогам сбора книги заявок был повышен с "не менее 10 млрд рублей" до 25 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 1 октября.

ООО "СУЭК-Финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов серии 001P-03R объемом 20 млрд рублей на уровне 7,5% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте через 3,5 года в размере 7,64% годовых. Первоначально объем размещения озвучивался как "не менее 10 млрд рублей", но входе маркетинга он был увеличен до 20 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 19 сентября. Техразмещение запланировано на 26 сентября.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 20 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-13Р объемом от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,65-7,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,8-8,0% годовых. Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р. Техническое размещение выпуска запланировано на 30 сентября.

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") 20 сентября планирует начать размещение коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 5 млрд рублей. Заем сроком обращения 3 года будет размещен по закрытой подписке. Номинал облигации - 5 млрд рублей. Потенциальным приобретателем выпуска выступит Россельхозбанк. Ставка 1-13-го купонов будет рассчитываться по следующей формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,7 процентного пункта. Купоны квартальные. В случае принятия эмитентом решения о досрочном погашении облигации в дату досрочного погашения владельцу также выплачивается дополнительный доход в размере 2% от номинальной стоимости облигации.

АО "Ай-теко" 26 сентября начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 800 млн рублей. Сбор заявок на заем прошел 19 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, купоны квартальные. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на 3 рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода плюс 5%. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 26 июля зарегистрировала программу облигаций АО "Ай-теко" серии 001Р объемом до 3 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 5 лет.

ВЭБ установил ставку 15-24-го купонов облигаций 18-й серии в размере 7,67% годовых. Банк разместил 20-летние облигации 18-й серии объемом 10 млрд рублей в октябре 2012 года. Бумаги имеют 40 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 8 октября.

ПАО "ТрансФин-М" выкупило в рамках оферты 149,964 тыс. облигаций серии БО-41 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2,15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 7% выпуска. "Трансфин-М" в сентябре 2015 года разместил бонды БО-41 объемом 2,15 млрд рублей. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,75% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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