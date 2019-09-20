Индекс МосБиржи откроется сдержанным приростом - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,85%) и РТС (-0,30%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Умеренные распродажи на локальном рынке акций состоялись в противовес позитивному внешнему фону.

С технической точки зрения, отмечают аналитики, наблюдался сдержанный спад индекса МосБиржи после недавней неудачной попытки обновления исторического максимума. Теперь он вернулся в сложившийся в начале сентября диапазон 2770-2820 пунктов. Возможный выход вниз из указанного коридора сформировал бы негативный среднесрочный технический сигнал в пользу дальнейшего падения. Однако этого пока не произошло. Более того, с учетом недавнего взлета нефтяных котировок явные предпосылки для этого пока отсутствуют.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом. После умерено позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение в диапазон 2810-2820 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.