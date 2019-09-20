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20 сентября 2019 года 09:42
Индекс МосБиржи откроется сдержанным приростом - ИК "Алго Капитал"
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,85%) и РТС (-0,30%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Умеренные распродажи на локальном рынке акций состоялись в противовес позитивному внешнему фону. С технической точки зрения, отмечают аналитики, наблюдался сдержанный спад индекса МосБиржи после недавней неудачной попытки обновления исторического максимума. Теперь он вернулся в сложившийся в начале сентября диапазон 2770-2820 пунктов. Возможный выход вниз из указанного коридора сформировал бы негативный среднесрочный технический сигнал в пользу дальнейшего падения. Однако этого пока не произошло. Более того, с учетом недавнего взлета нефтяных котировок явные предпосылки для этого пока отсутствуют. "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом. После умерено позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение в диапазон 2810-2820 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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20 сентября 2019 года 11:30
Укрепление рубля в район 62-63/USD, вероятно, будет возможно лишь при условии сохранения/повышения цен на нефть и снижения ряда внешних угроз и рисков, говорится в комментарии РФПИ. Позитивный импульс в нефтяных ценах поддерживает рубль "эмоционально", а заметно возросшие потоки от экспортеров в... читать дальше
.20 сентября 2019 года 11:18
В первых числах сентября за доллар давали 67 рублей, говорится в комментарии FxPro. Движение выше этого уровня могло бы означать новую ступень на пути ослабления российской валюты. Однако рублю удалось удержаться внутри канала и бодрым шагом дойти до его "пола" на 64. Если падение продолжится, это... читать дальше
.20 сентября 2019 года 11:01
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.20 сентября 2019 года 10:54
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.20 сентября 2019 года 10:36
Цены на нефть Brent остаются в верхней части зоны 60-65 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Локально мы ждем продолжения проторговки Brent верхней части вышеуказанного диапазона, видим определенные риски теста более высоких уровней", - прогнозирует аналитик банка Евгений Локтюхов.... читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:25
В целом на рынках наблюдается снижение волатильности после событий в Саудовской Аравии. Королевство поддерживает поставки нефти, используя в том числе собственные нефтяные запасы, и обещает в ближайшее время полностью восстановить добычу, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря... читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:22
Москва. 20 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне подрастающих котировок нефти. читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:12
Рубль в паре с долларом все-таки сумел завершить торги четверга под отметкой 64. В пятницу попытки укрепления российской валюты продолжатся, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Но не следует забывать, что при подходе к отметке 63 покупки доллара будут нарастать,... читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:59
Москва. 20 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:57
итуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу не имеет достаточно веских оснований для сколь-либо сильного движения. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное движение, цены на энергоносители и металлы торгуются в "плюсе".... читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:52
Возможно закрепление рубля ниже отметки 64 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль оказался более успешным, чем рынок акций. Соответственно, можно также говорить о негативном влиянии укрепляющейся валюты на динамику бумаг экспортёров. Глава правительства Д. Медведев сообщил,... читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:48
(добавлен текст после 2-го абзаца) Восстановление интереса к развивающимся рынкам (ЕМ) обеспечило приток капитала в акции и бонды РФ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с... читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:45
В пятницу утром аналитики считают возможным нейтральное или с небольшим приростом начало дня на российском фондовом рынке. читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают повышаться. читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:37
осстановление интереса к развивающимся рынкам (ЕМ) обеспечило приток капитала в акции и бонды РФ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в... читать дальше
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