Утренние прогнозы: в целом рост возможен

В пятницу утром аналитики считают возможным нейтральное или с небольшим приростом начало дня на российском фондовом рынке.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Нейтральный внешний фон в пятницу может способствовать консолидации индекса вблизи этого уровня, при этом на горизонте ближайших недель при улучшении настроений на глобальных рынках есть основания вернуться ближе к уровням исторических максимумов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пятницу перед открытием внешний фон нейтральный, и такого же нейтрального открытия мы ждем и от индекса МосБиржи. Но затем более вероятен небольшой рост - уж больно неоправданно сильным было вчерашнее снижение, да и "шорты" перед выходными надо бы прикрыть".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом. После умерено позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение в диапазон 2810-2820 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки растут в надежде на переговоры США и КНР, нефть поддерживается геополитической напряжённостью в Персидском заливе. Соответственно, ждём небольшого отскока в бумагах нефтяников на старте дня".