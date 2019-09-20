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20 сентября 2019 года 09:45

Утренние прогнозы: в целом рост возможен

В пятницу утром аналитики считают возможным нейтральное или с небольшим приростом начало дня на российском фондовом рынке.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Нейтральный внешний фон в пятницу может способствовать консолидации индекса вблизи этого уровня, при этом на горизонте ближайших недель при улучшении настроений на глобальных рынках есть основания вернуться ближе к уровням исторических максимумов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пятницу перед открытием внешний фон нейтральный, и такого же нейтрального открытия мы ждем и от индекса МосБиржи. Но затем более вероятен небольшой рост - уж больно неоправданно сильным было вчерашнее снижение, да и "шорты" перед выходными надо бы прикрыть".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом. После умерено позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение в диапазон 2810-2820 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки растут в надежде на переговоры США и КНР, нефть поддерживается геополитической напряжённостью в Персидском заливе. Соответственно, ждём небольшого отскока в бумагах нефтяников на старте дня".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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